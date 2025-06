Zvijezda Hajduka otvorila dušu: Često vrijeđaju mene i obitelj zbog odluke da ne igram za Hrvatsku

Desni branič Niko Sigur, 21-godišnji kanadski reprezentativac i nogometaš Hajduka, dao je intervju za The Athletic u kojem je otkrio svoje dojmove o igranju za splitske bijele. Sigur je rođen u Kanadi, prošao je kroz mlade selekcije Hrvatske, ali je odlučio karijeru nastaviti u reprezentaciji svoje domovine Kanade. Priznao je kako ta odluka izazvala dosta loših reakcija u Hrvatskoj.

- Primijetio sam da su se promijenili stavovi prema meni. Ton u medijima, komentari koje čujem, pogotovo od navijača drugih klubova, postali su negativniji. Kad igram na beku, često moram slušati uvrede i psovke, vrijeđaju mene i moju obitelj. Što bih trebao učiniti? To je realnost. I zapravo, sve to me još više učvrstilo u odluci da igram za Kanadu - rekao je Sigur.

- Mislim da je i u interesu Hajduka da me u nekom trenutku proda. Pitanje je vremena. Osjećam da sam spreman, ali želim da sve ima smisla. Ne želim otići u veliki klub samo da bih bio posuđen ili sjedio na klupi. Želim igrati - kazao je hajdukovac.