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OGLASIO SE BILIĆ

Predsjednik Hajduka komentirao situaciju s Livajom: 'To je činjenica'

Split: Marko Livaja u društvu supruge na košarkaškoj utakmici Split - Zadar
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
29.06.2026.
u 21:17

- Kao klub smo se jučer službeno očitovali o događaju koji je vezan uz Marka Livaju. On je trenutno suspendiran s priprema. To je jedina stvar koja je službeno činjenica. Pojavile su se i neke druge stvari u medijima. Klub tek treba s njim razgovarati i s njegovim agentom.

Hajdukov najbolji igrač Marko Livaja više nije na pripremama u Sloveniji s ostatkom igrača bijelih. Klub s Poljuda oglasio se na službenoj stranici priopćenjem u kojem je objavljeno kako Livaja nije postupao u skladu s dogovorenim klupskim pravilnikom.

- Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom – Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno - poručio je Hajduk na društvenim mrežama.

Livaja će navodno dobiti mogućnost da kao slobodan igrač potraži novu sredinu. Vijest još nije službena, a o ovoj temi se oglasio predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

- Kao klub smo se jučer službeno očitovali o događaju koji je vezan uz Marka Livaju. On je trenutno suspendiran s priprema. To je jedina stvar koja je službeno činjenica. Pojavile su se i neke druge stvari u medijima. Klub tek treba s njim razgovarati i s njegovim agentom. Niz neistina osporavam, želio bih da se držimo dnevnog reda skupštine. Godina 2025. je nastavila prema cilju o financijskoj stabilnosti, poslovnih procesa i organizacijske strukture - rekao je Bilić.

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Ključne riječi
Marko Livaja Ivan Bilić

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