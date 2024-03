Što čeka Hrvatsku nakon Modrića i do kad će Dalić ostati na klupi? Oglasio se tehnički direktor HNS-a

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u egipatskom Kairu gdje će u utorak od 21 sat igrati finale međunarodnog turnira ACUD kup protiv reprezentacije domaćina. Vatreni su u polufinalu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca pobijedili Tunis, što je bila njihova prva utakmica u 2024. godini. U povodu svojevrsne najave finala oglasio se Stipe Pletikosa, tehnički direktor hrvatske reprezentacije. On je u intervjuu za Hrvatski radio govorio o Luki Modriću, Zlatku Daliću i o finalnoj utakmici protiv Egipta.

- Nema straha. Talenata će uvijek biti. Nošeni ovim duhom u reprezentaciji, koji nastojimo očuvati, uvijek ćemo pronaći igrače za nešto veliko - rekao je o tome što čeka hrvatsku reprezentaciju jednom kada se Luka Modrić oprosti od aktivne nogometne karijere.

Osvrnuo se Pletikosa, nekoć standardni vratar hrvatske nogometne reprezentacije na ono što HNS s njime na čelu tog projekta poduzima u dijaspori.

- Pokrenuli smo projekte poput širenja baze kroz dijasporu, ali najbitnije u ovoj priči je da ti mladi igrači imaju podršku ljudi u Savezu i da budemo svjesni da im za sazrijevanje u nositelje reprezentacije neće biti dovoljno nekoliko nastupa, nego 20-30 utakmica. Općenito je za razvoj mladih igrača nužno strpljenje, kojeg u našoj ligi nema puno. Za sazrijevanje bilo kojeg sportskog djelatnika, a osobito igrača, potrebno je vrijeme - rekao je Pletikosa.

Hrvatsku krasi prepoznatljivost u igri i u promišljanju nogometa, a od toga, po Pletikosinim riječima, ne treba odustajati.

- Često razmišljam o tome, analiziram što nas je dovelo do naših najvećih uspjeha i mislim da je taj tehnički element koji posjedujemo jako bitan. Nekad me žalosti kad vidim da treneri forsiraju fizikalije na račun tehničkog aspekta koji nas čini dominantnijima u odnosu na ostale ili ''al pari'' s najvećim reprezentacijama. Da me se krivo ne shvati, tehnika ne pomaže bez prave fizičke spremnosti, ali mislim da je ta situacijska inteligencija naših igrača, koja nije mjerljiva nijednom aplikacijom, nešto što moramo zastupati i što mora biti najrasprostranjenija nogometna ideja u našim klubovima i putokaz daljnjeg razvoja - rekao je.

Za kraj, bilo je riječi i o izborniku Zlatku Daliću i o njegovom mandatu. Pletikosa je uvjeren da će odluka o tome da ostane na klupi i nakon Eura, biti samo izbornikova.

- Dalić nas je zadužio za sva vremena i ta odluka će biti samo njegova. Ja vjerujem da će, s obzirom na prisnu i dobru suradnju, on još dugo godina biti s nama.