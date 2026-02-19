FOTO Pogledajte kako će izgledati novi dom vatrenih, radovi sjajno napreduju

Manje od godinu dana nakon otvaranja gradilišta, budući kamp Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici poprimio je jasne obrise zahvaljujući odličnoj dinamici izvođenja radova.
Foto: Kamgrad
U travnju 2025. godine svečano je otvoreno gradilište kampa Hrvatskog nogometnog saveza, a nakon deset mjeseci intenzivnih radova vidljiv je veliki do sada odrađeni posao.
Foto: Kamgrad
"Iznimno smo zadovoljni dosadašnjom dinamikom radova jer smo ispoštovali sve rokove koji su bili postavljeni. Bez obzira koliko često obiđem gradilište, uvijek se ugodno iznenadim napretkom koji je iz mjeseca u mjesec vidljiv golim okom", rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić
Foto: Kamgrad
Uvjeren sam da će se istim tempom i nastaviti, kako bismo ispunili postavljeni cilj da do ljeta 2027. godine otvorimo toliko željeni kamp. Zahvaljujem našem izvođaču Kamgradu i svim vrijednim djelatnicima, kao i našem odjelu infrastrukture, nadzornim inženjerima i svima zaslužnima za ovako uspješno provođenje ovog kompleksnog projekta. Naravno, velika zahvala ide i Vladi RH te Uefi na značajnoj podršci izgradnji kampa, kao i našem domaćinu, gradu Velikoj Gorici", dodao je
Foto: Kamgrad
Na budućem stadionu dovršeni su gotovo svi armiranobetonski radovi, dok je u tijeku izvedba armiranobetonske konstrukcije sjedećeg dijela tribina. Izvedena je većina armiranobetonskih stupova za prihvat čelične krovne konstrukcije natkrivanja tribina, kao i trakasti temelji prilaznog pješačkog mosta za pristup stadionu, dok su radovi na njegovim nadzemnim elementima u tijeku.
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
Foto: Kamgrad
