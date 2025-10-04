Stiže loša vijest za Hrvatsku? Čeferin popušta bogatašima, evo što su dogovarali na tajnim sastancima

Nakon nekoliko godina otvorenog sukoba koji je prijetio podjelom europskog nogometa, čini se da je pred vratima primirje. Prema pisanju španjolskog lista Mundo Deportivo, Superliga je nakon osam mjeseci tajnih razgovora predala Uefi konačan prijedlog nove Lige prvaka. Ovaj "mirovni dogovor", ako bude potvrđen, stupio bi na snagu 2027. godine i zauvijek izmijenio najprestižnije klupsko natjecanje na svijetu. Iza kulisa, emisari Uefe, kompanije A22 (koja zastupa Superligu) te čelnici Real Madrida i Barcelone održali su čak sedam sastanaka ne bi li pronašli kompromisno rješenje. Cilj je bio jasan: spriječiti lansiranje odvojenog turnira i osmisliti format koji će zadovoljiti sve strane, od bogatih klubova do običnih navijača. Iako su Real i Barcelona ostali jedini javni promotori projekta Superlige, čini se da je njihov pritisak, predvođen upornošću Florentina Péreza, dao rezultate i natjerao Uefu na pregovore.

Glavna promjena krije se u potpuno novoj strukturi natjecanja. Premda bi se i dalje natjecanje zvalo Liga prvaka i imalo 36 klubova, oni bi bili raspoređeni u dvije jakosne skupine na temelju Uefina koeficijenta, što bi donijelo velike promjene u ligaškoj fazi. Prva skupina (klubovi rangirani od 1. do 18. mjesta): Ova elitna skupina igrala bi neku vrstu "super lige" unutar Lige prvaka. Svaki bi klub odigrao osam susreta isključivo protiv protivnika iz iste skupine, što jamči spektakularne dvoboje poput ogleda Barcelone i PSG-a ili Manchester Cityja i Bayerna već na startu turnira. Time bi se izbjegli nezanimljivi i neravnopravni ogledi. Druga skupina (klubovi rangirani od 19. do 36. mjesta): Momčadi s nižim koeficijentom također bi igrale osam utakmica, ali međusobno. To bi im omogućilo pravedniju borbu za prolaz i realnu šansu za natjecanje, umjesto da budu lak plijen europskim velikanima.

Kvalifikacije bi i dalje išle kroz uspjeh u domaćim prvenstvima, čime se čuva princip zasluga. Najboljih osam klubova iz prve, elitne skupine išlo bi izravno u osminu finala. Preostalih 16 mjesta popunilo bi se kroz doigravanje u kojem bi nastupile momčadi iz obje skupine, poredane prema uspjehu u uvodnoj fazi. Druga velika novost odnosi se na TV prijenose. Plan uključuje pokretanje globalne streaming platforme Unify koja bi nudila dva modela gledanja: U besplatnoj verziji svi navijači u svijetu mogli bi pratiti utakmice bez plaćanja, uz prikazivanje ciljano plasiranih, geolociranih oglasa. Premium verzija bi pak bila za one koji žele gledati bez reklama.

Ovakav model, tvrde predlagači, ne samo da bi nogomet približio milijunima gledatelja, nego bi kroz moderni sustav oglašavanja i pretplata donio znatno veće prihode od sadašnjeg načina prodaje TV prava. Uefa navodno gleda pozitivno na ideju jer vidi potencijal za modernizaciju i rast.

Odluka sada leži na sjedištu Uefe u Nyonu. Iako dogovor još nije službeno potvrđen, bolji odnosi i konstruktivni pregovori nagovještavaju kraj hladnog rata u europskom nogometu. Ako prijedlog dobije zeleno svjetlo, od sezone 2027./28., nakon isteka aktualnog TV ugovora, stiže nova Liga prvaka – kompromis koji ide u korist europskoj eliti. Time je aktualni predsjednik Uefe Aleksander Čeferin ustvari pogazio svoje riječi, jer prije samo godinu i pol o ideji superlige ovako je pričao:

- Nogomet je jedna od rijetkih stvari u kojoj Europa prednjači. Moramo biti ponosni i da se uspjeh temelji na jednom modelu, na solidarnosti, na napredovanjima, ispadanjima. Taj model moramo zaštititi. Svi mi, a ne samo Uefa. Ima onih koji pokušavaju gaziti, glume spasitelje, a u stvarnosti kopaju grobove. Oni su grabežljivci. Tvore zatvoreni krug. Ne znaju ništa o slobodi izražavanja. Europski nogomet predstavlja jedan od simbola Europe. Jedinstvo je jedino što nas može spasiti, pa i u nogometu. A nogomet nije na prodaju, barem će biti tako dok sam ja u Uefi - govorio je Čeferin.

Sada je. čini se, ipak popustio pod pritiskom najmoćnijih klubova, pa će im dopustiti da igraku "Superligu" unutar Lige prvaka. Što to znači za Dinamo ili neke druge hrvatske klubove koji bi u budućnosti izborili Ligu prvaka? To bi značilo da u Ligi prvaka više nećemo moći igrati protiv Reala, Manchester Cityja, Chelsea i nekih drugih najboljih momčadi Europe. Nogomet, je čini se, ipak popustio zovu novca, odnosno nogomet je ipak na prodaju. Što uostalom već neko vrijeme vidimo. Novi sustavom ralike između bogatih i prosječnih još će se produbiti, klubovi iz elitne skupine imat će još veću prednost, financijsku i promidžbenu. A druga je bojazan da će se domaće lige dodatno marginalizirati, da će važnost nacionalnih prvenstava opadati u odnosu na tu novu Lige prvaka.