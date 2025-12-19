Naši Portali
PROLAZAK PLEMIĆA

Štimac na dramatičan način ostvario povijesni rezultat Zrinjskog, ovo nije nitko mogao očekivati

Mostar: Šesto kolo UEFA Konferencijske lige, HŠK Zrinjski - SK Rapid
Denis Kapetanovic
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 07:20

Zrinjski iz Mostara, kojeg vodi Igor Štimac, ostvario je velik uspjeh i plasirao se u nokaut fazu Konferencijske lige, nakon što je u posljednjem kolu ligaške faze odigrao 1-1 protiv bečkog Rapida na svom travnjaku.

Domaća momčad je od 11. minute bila u zaostatku, nakon što je Louis Schaub postigao vodeći pogodak za Rapid. U napetoj završnici Zrinjski je uspio izjednačiti u trećoj minuti sučevog dodatka, autogolom Nenada Cvetkovića. To je bilo dovoljno da Zrinjski sa sedam bodova izbori plasman u nokaut fazu natjecanja, što predstavlja najveći uspjeh u povijesti kluba na međunarodnoj sceni.

Zrinjski će 19. veljače u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala biti domaćin švicarskoj Lausanni ili londonskom Crystal Palaceu, što će biti određeno ždrijebom 16. siječnja. Uzvratne utakmice su na rasporedu 26. veljače.
ST
Starčević
07:52 19.12.2025.

bravo zrinjski.... oba naša su prošla.... bravo hrvati

