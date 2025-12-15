Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Loša forma

Navijači u BiH žestoko udarili na Štimca: Daj objavi nešto o Hrvatima

Osijek: Igor Štimac svjedočio na suđenju braći Mamić i ostalima
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hrvoje Delač
15.12.2025.
u 17:34

Na društvenim mrežama njegova kluba moglo se pročitati puno bijesnih komentara

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac od prošlog ljeta vodi Zrinjski. Imao je dobar početak sezone, nekoliko zapaženih rezultata, ali u zadnje vrijeme momčad mu se bori s formom.

U posljednjih pet susreta u svim natjecanjima Zrinjski ima svega jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza. Onaj posljednji, domaći od Sarajeva (0:1), navijačima je najteže pao. Iako, Štimac smatra da je njegova momčad igrala bolje i da nije zaslužila poraz.

- Nezaslužena pobjeda, Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji. Naopako kad krenu stvari onda im nema kraja. Dvije prinudne izmjene, na kraju krajeva nemam što zamjeriti svojim igračima. Trudili su se, dolazili u šanse, moramo biti strpljivi, rekao je Štimac pred TV kamerama, ali na konferenciji se nije pojavio. Mediji u BiH pišu da njega i klub zbog takve odluke čeka kazna.

Štimac je poznat kao britak tip, jedan od onih koji otvoreno govori što misli. Neki cijene tu njegovu karakteristiku, dok ima i onih koji to ne vole. Naravno, nakon novog poraza na štih su došli oni drugi - kritičari.

Na društvenim mrežama njegova kluba moglo se pročitati puno bijesnih komentara, a donosimo vam neke od najlajkanijih.

"Zadnje tri utakmice su užasne, sramite se, pogotovo ti Štimca. Da si manje po društvenim mrežama, i da manje glumiš mangupa na konferencijama, možda bi ti i momčad uspjela postići gol. Sramite se!".

"Hoće to kad se "trener" upusti u dječju raspravu s navijačima na društvenim mrežama, umjesto da se drži svog posla".

"Štimac, daj objavi nešto na Facebooku o Hrvatima, Muslimanima i politici u BiH. To ti je poznato. Pusti ti nogomet".

Ključne riječi
Navijači Zrinjski Igor Štimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!