Navijači u BiH žestoko udarili na Štimca: Daj objavi nešto o Hrvatima

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac od prošlog ljeta vodi Zrinjski. Imao je dobar početak sezone, nekoliko zapaženih rezultata, ali u zadnje vrijeme momčad mu se bori s formom.

U posljednjih pet susreta u svim natjecanjima Zrinjski ima svega jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza. Onaj posljednji, domaći od Sarajeva (0:1), navijačima je najteže pao. Iako, Štimac smatra da je njegova momčad igrala bolje i da nije zaslužila poraz.

- Nezaslužena pobjeda, Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji. Naopako kad krenu stvari onda im nema kraja. Dvije prinudne izmjene, na kraju krajeva nemam što zamjeriti svojim igračima. Trudili su se, dolazili u šanse, moramo biti strpljivi, rekao je Štimac pred TV kamerama, ali na konferenciji se nije pojavio. Mediji u BiH pišu da njega i klub zbog takve odluke čeka kazna.

Štimac je poznat kao britak tip, jedan od onih koji otvoreno govori što misli. Neki cijene tu njegovu karakteristiku, dok ima i onih koji to ne vole. Naravno, nakon novog poraza na štih su došli oni drugi - kritičari.

Na društvenim mrežama njegova kluba moglo se pročitati puno bijesnih komentara, a donosimo vam neke od najlajkanijih.

"Zadnje tri utakmice su užasne, sramite se, pogotovo ti Štimca. Da si manje po društvenim mrežama, i da manje glumiš mangupa na konferencijama, možda bi ti i momčad uspjela postići gol. Sramite se!".

"Hoće to kad se "trener" upusti u dječju raspravu s navijačima na društvenim mrežama, umjesto da se drži svog posla".

"Štimac, daj objavi nešto na Facebooku o Hrvatima, Muslimanima i politici u BiH. To ti je poznato. Pusti ti nogomet".