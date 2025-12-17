Naši Portali
ČEKA IH TEŽAK ZADATAK

Zrinjski na pragu povijesnog uspjeha, Štimac poručuje: 'Ne možemo žaliti sami nad sobom'

UEFA Conference League - Dynamo Kyiv v Zrinjski Mostar
KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
17.12.2025.
u 17:03

Uvijek je ljepše kad dočekaš ovako veliku utakmicu nakon par pobjeda, a nama su se dogodila dva poraza, pored, prema mojem mišljenju, solidne igre

Nogometaše mostarskog Zrinjskog sutra od 21 sat očekuje susret šestog, posljednjeg, kola Konferencijske lige. Ugostit će bečki Rapid, trenutačno posljednju momčad na ljestvici s pet poraza iz isto toliko utakmica i gol-razlikom 2:13. Zrinjski je s druge strane na 26. mjestu sa šest bodova, a pobjedom može osigurati povijesni plasman u nokaut-fazu.

U slučaju remija, Zrinjski bi ovisio o drugim rezultatima, a u slučaju poraza definitivno bi ispali iz natjecanja. Povijesnu utakmicu za mostarski klub najavio je trener Igor Štimac..

- Uvijek je ljepše kad dočekaš ovako veliku utakmicu nakon par pobjeda, a nama su se dogodila dva poraza, pored, prema mojem mišljenju, solidne igre i pored toga što smo zaslužili više od poraza u tim utakmicama s igrom i šansama koje smo stvorili. Ali tu smo gdje jesmo. Ne možemo plakati ni žaliti sami nad sobom, nego moramo gledati u ono što je pred nama. U jednog čvrstog, agresivnog protivnika kojeg ne krasi dobro stanje na tablici, ali isto tako da nas ne zavara njihova snaga - rekao je Štimac.

Hrvatski stručnjak naglasio je i kako je austrijska momčad po Transfermarktu puno vrjednija od Zrinjskog te kako su nedavno promijenili trenera.

- Radi se o ekipi koja je šest-sedam puta skuplja prema Transfermarktu od naše ekipe i to je ekipa koja je promijenila trenera prije četiri-pet utakmica. Sada izgledaju puno konkretnije, stabilnije i agresivnije, tako da nas čeka jako težak zadatak. Svjesni smo da ćemo ponovno morati nadmašiti sami sebe da preskočimo ovu prepreku - rekao je.

Štimac u sutrašnjoj utakmici neće moći računati na veznjaka Nevena Đuraseka i stopera Slobodana Jakovljevića. Na popisu se tako našao iskusni stoper Hrvoje Barišić. U posljednje dvije utakmice, Zrinjski je upisao poraze rezultatom 1:0 od Rakowa i Sarajeva.

Ključne riječi
Konferencijska liga Rapid Beč Zrinjski Igor Štimac

Avatar pad sa Patrie 2
pad sa Patrie 2
18:11 17.12.2025.

Želin Zrinjskom da prođe, a njihovom treneru, sve najgore

