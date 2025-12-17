Zrinjski na pragu povijesnog uspjeha, Štimac poručuje: 'Ne možemo žaliti sami nad sobom'

Nogometaše mostarskog Zrinjskog sutra od 21 sat očekuje susret šestog, posljednjeg, kola Konferencijske lige. Ugostit će bečki Rapid, trenutačno posljednju momčad na ljestvici s pet poraza iz isto toliko utakmica i gol-razlikom 2:13. Zrinjski je s druge strane na 26. mjestu sa šest bodova, a pobjedom može osigurati povijesni plasman u nokaut-fazu.

U slučaju remija, Zrinjski bi ovisio o drugim rezultatima, a u slučaju poraza definitivno bi ispali iz natjecanja. Povijesnu utakmicu za mostarski klub najavio je trener Igor Štimac..

- Uvijek je ljepše kad dočekaš ovako veliku utakmicu nakon par pobjeda, a nama su se dogodila dva poraza, pored, prema mojem mišljenju, solidne igre i pored toga što smo zaslužili više od poraza u tim utakmicama s igrom i šansama koje smo stvorili. Ali tu smo gdje jesmo. Ne možemo plakati ni žaliti sami nad sobom, nego moramo gledati u ono što je pred nama. U jednog čvrstog, agresivnog protivnika kojeg ne krasi dobro stanje na tablici, ali isto tako da nas ne zavara njihova snaga - rekao je Štimac.

Hrvatski stručnjak naglasio je i kako je austrijska momčad po Transfermarktu puno vrjednija od Zrinjskog te kako su nedavno promijenili trenera.

- Radi se o ekipi koja je šest-sedam puta skuplja prema Transfermarktu od naše ekipe i to je ekipa koja je promijenila trenera prije četiri-pet utakmica. Sada izgledaju puno konkretnije, stabilnije i agresivnije, tako da nas čeka jako težak zadatak. Svjesni smo da ćemo ponovno morati nadmašiti sami sebe da preskočimo ovu prepreku - rekao je.

Štimac u sutrašnjoj utakmici neće moći računati na veznjaka Nevena Đuraseka i stopera Slobodana Jakovljevića. Na popisu se tako našao iskusni stoper Hrvoje Barišić. U posljednje dvije utakmice, Zrinjski je upisao poraze rezultatom 1:0 od Rakowa i Sarajeva.