Stiglo je i to vrijeme... Kovačiću u leđa gledaju Modrić, Rakitić i Brozović

Hrvatska ni ove sezone u Ligi prvaka neće imati nijedanog predstavnika, ali hrvatski nogometaši zato će igrati zapažene uloge. Konkretnije, riječ je o njih 17, a ukupna vrijednost im prema Transfermarktu doseže 239,9 milijuna eura.

Najskuplji je Mateo Kovačić, Chelseajev i aduti vatrenih, koji vrijedi 45 milijuna eura. No to bi moglo vrlo brzo porasti obzirom na formu koju pokazuje posljednjih mjeseci. Ostatak društva gleda mu u leđa... Odmah iza njega je po vrijednosti Marcelo Brozović sa 40 milijuna eura.

Foto: Paul Terry/PA Images/PIXSELL Chelsea v Aston Villa - Premier League - Stamford Bridge London, England, 11th September 2021. Mateo Kovacic of Chelsea celebrates after scoring to make it 2-0 during the Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage via PA Images Paul Terry Photo: PA Images/PIXSELL

Ante Rebić još svakako pripada društvu "bogataša" s vrijednosti od 32 milijuna eura, a vrlo blizu je i Joško Gvardiol koji vrijedi 19 milijuna eura. Najmanju vrijednost bilježi Josip Stanišić iz Bayerna no i to će se vrlo brzo promijeniti.

Naravno, procijenjena vrijednost ne priča cijelu priču. Posebno ako vidimo da Luka Modrić, Ivan Rakitić, Dejan Lovren i Ivan Perišić vrijede skromnih deset milijuna eura. Istovremeno, to je četvorka koja se nalazi među pet najiskusnijih po pitanju nastupa u Ligi prvaka.

Modrić je igrao u tom natjecanju 94 puta, Rakitić 80 puta, Kovačić 51 put, Lovren 39 i Perišić 32 puta.

Bez nastupa u Ligi prvaka zasad su Lilleov Ivo Grbić, Leipzigov Gvardiol, Stanišić, Milanov Rebić i Malmöv Antonio Čolak.

Što se titula tiče, Hrvati su impozantni. Osvojili su ih 11, od toga po četiri Modrić i Kovačić, a Lovren, Perišić i Rakitić po jednu.

>>> Ćiro oštro kritizirao Matea Kovačića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prosječna dob hrvatskog nogometaša u Ligi prvaka iznosi 26,7 godina. Raspon godina između najmlađeg i najstarijeg našeg igrača čak je 18 godina: Luka Modrić rođen je 1985., a Roko Šimić 2003.

Najbolji strijelac u ovom društvu je Rakitić s osam pogodaka, Modrić slijedi sa sedam, Perišić ih je na pet, Kovačić na četiri, Pašalić tri i Lovren dva.

HRVATI U LIGI PRVAKA (broj nastupa, pogodaka i vrijednost po Transfermarktu)

Ivo Grbić (Lille) 0 - 3,5 milijuna eura

Joško Gvardiol (RB Leipzig) 0 - 19 milijuna eura

Marin Pongračić (Borussia D.) 1/0 - 8,5 milijuna eura

Domagoj Vida (Beşiktaş) 24/0 - 4 milijuna eura

Ivan Perišić (Inter) 33/5 - 10 milijuna eura

Marcelo Brozović (Inter) 23/0 - 40 milijuna eura

Josip Stanišić (Bayern) 0 - 400.000 eura

Mario Pašalić (Atalanta) 20/3 - 23 milijuna eura

Ivan Rakitić (Sevilla) 80/8 - 10 milijuna eura

Luka Sučić (RB Salzburg) 3/0 - 7,5 milijuna eura

Roko Šimić (RB Salzburg) 0 - 2 milijuna eura

Dejan Lovren (Zenit) 39/2 - 10 milijuna eura

Mateo Kovačić (Chelsea) 51/4 - 45 milijuna eura

Luka Modrić (Real Madrid) 94/7 - 10 milijuna eura

Šime Vrsaljko (Atletico) 16/0 - 5 milijuna eura

Antonio Čolak (Malmö) 0 - 3 milijuna eura

Ante Rebić (Milan) 0 - 32 milijuna eura