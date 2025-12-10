Evo koje sve poslove Hrvati rade za više od 2.000 eura: 'Bez diplome, sve sam naučio sam'

U želji da se sa suprugom i nerođenom kćeri vrati u Hrvatsku, jedan je korisnik na Redditu postavio pitanje koje muči mnoge: "Vi koji imate plaću veću od 2.000 €, čime se bavite?". Objasnio je kako nema "neku posebno jaku školu" koja bi mu garantirala uredski posao, ali je spreman raditi bilo što, samo da ne završi na minimalcu. Njegov cilj od 2.000 eura neto plaće znatno je viši od hrvatskog prosjeka, koji se u 2025. godini kreće oko 1.450 eura, ali je s obzirom na troškove života za mladu obitelj postao gotovo nužnost. Objava je privukla više od 400 komentara.

Odgovori su pokazali da se do visoke plaće može doći na najrazličitije načine. Među najplaćenijima su se istaknuli pomorci s plaćama do 8.300 eura i oni koji od kuće rade za strane tvrtke, s jednim korisnikom koji tvrdi da zarađuje 8.000 eura mjesečno. Visoke prihode ostvaruju i kuhari na jahtama (5.000 €), privatni psihoterapeuti, ali i brojni IT stručnjaci. Ipak, najčešći savjet koji se ponavljao bio je usmjeren na obrtnička i majstorska zanimanja. "Neki posao u struci tipa keramičar, električar, knaufer... Plaće su super", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali zavarivače, bravare i vozače kamiona, čije plaće redovito premašuju 2.000 eura. Ovi komentari odražavaju i stvarno stanje na tržištu, gdje vlada kroničan nedostatak kvalificiranih majstora.

Naravno, rasprava nije mogla proći bez doze humora i skepticizma. "Moje mišljenje je da pola vas laže… radite u Konzumu i Kauflandu za 1200 eura", poručio je jedan sumnjičavi korisnik. Posebnu je pažnju privukla priča jednog marketing menadžera koji danas zarađuje prekomože zaraditi i do 4 tisuće eura, uz dodatne prihode od sporednih projekata. "Imam jedva završenu srednju školu (pao sam razred) te sam iza srednje završio kao konobar i to je trajalo 10 godina", započeo je svoju priču. Tijekom tih godina, samostalno je, uz pomoć YouTubea, učio grafički i web dizajn te video montažu. Prve klijente nalazio je "preko šanka", a danas ima karijeru o kojoj, kako kaže, "moji fakultetski obrazovani kolege mogu sanjati".

"Rekao sam ne znam, ali ću naučiti i ako mi daš da se učim na tebi, odradit ću ti to besplatno, samo pokrij troškove oglašavanja koje plaćaš Googleu. Fast forward 10 godina od toga imam karijeru koju moji fakultetski obrazovni kolege mogu sanjati. Poanta ovoga gore nije hvalisanje, nego pare i posao neće doći same od sebe i nemoj se limitirati s ‘Nemam neku posebno jaku školu’. Danas uz YouTube imaš AI, Reddit s milijun grupa gdje možeš učiti ili naći mentora. Vidi što te zanima, uzmi vremena, istraži i kreni”, napisao je korisnik Reddita.

Na kraju, diskusija je pokazala da u Hrvatskoj postoje brojni putevi do pristojne zarade, čak i bez formalnog visokog obrazovanja. Bilo da se radi o učenju digitalnih vještina, svladavanju zanata ili radu na terenu, prilike postoje za one koji su spremni uložiti trud, što je ohrabrujuća poruka za sve koji, poput autora objave, razmišljaju o povratku u domovinu.