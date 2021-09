Počinje nova sezona Lige prvaka! Messi i Ronaldo u prvom planu, Pep u pohodu na "nedostižni trofej"

Najpraćenije i najprestižnije klupsko natjecanje sezone vraća se i teško je ne biti uzbuđen kad pogledamo što nas očekuje.

Liga prvaka danas otvara svoju 67. sezonu ukupno te 30. sezonu u današnjem formatu. Od danas pa sve do 8. prosinca očekuju nas utakmice grupne faze, a nakon zimske pauze od 15. veljače slijedi natjecanje u nokaut-fazi sve do finala u Sankt Peterburgu na stadionu Krestovski 28. svibnja 2022. Na svu sreću, projekt Europske superlige jako je brzo napušten i novo izdanje najkvalitetnijeg nogometnog turnira u klupskom nogometu kreće bez ikakvih nepotrebnih poteškoća, kako i treba biti.

Chelsea brani naslov

Pogled na popis klubova i igrača je uistinu nevjerojatan, a pogled na brojke također daje impresivnu sliku. Među 32 kluba koja su u ovosezonskom natjecanju tu je 12 od mogućih 13 klubova koji imaju dva ili više naslova (svi osim Nottingham Forresta), a sveukupno je među klubovima u ovom izdanju 56 naslova europskog prvaka i čak 92 osvajača među nogometašima. S toliko uspješnih nogometaša onda ne čudi podatak da sve momčadi Lige prvaka po Transfermarktu zajedno vrijede 14,36 milijardi eura, što znači da prosječna momčad Lige prvaka vrijedi 448 milijuna eura.

Najviše vrijedi Manchester City (1,04 milijarde, jedini više od milijarde), dok daleko najmanje vrijedi jedini debitant u ovosezonskom izdanju, Sheriff iz Tiraspola (11,83 milijuna) koji je izbacio zagrebački Dinamo na putu do Lige prvaka.

Kad smo već kod financija, valja se dotaknuti i zarade. Pobjednik Lige prvaka ove će sezone osvojiti 20 milijuna eura, dok će drugoplasirana momčad inkasirati 15 milijuna eura. Za prolazak u nokaut-fazu klubovi će zaraditi 9,5 milijuna eura, a za svaku pobjedu u grupnoj fazi nagrada je 2,8 milijuna eura. Kad se sve te nagrade zbroje, osvajač Lige prvaka može osvojiti maksimalno 85 milijuna eura u slučaju da dobije sve utakmice u grupnoj fazi.

Prošle sezone naslovom nas je iznenadio Chelsea. Nakon što nakon prvog dijela sezone pod legendom kluba Frankom Lampardom nisu pokazivali da su među najboljima, pod Thomasom Tuchelom su postali nova momčad i na putu do naslova eliminirali Atlético, Porto, Real i Manchester City. Ove sezone imamo jako puno potencijalnih kandidata i Chelsea će imati težak posao branjenja naslova.

Transferom najvećih zvijezda u dosad neviđenom prijelaznom roku dobili smo nove odnose snaga među favoritima, koje računamo po prosjeku deset najpoznatijih svjetskih kladionica. S drugog na prvo mjesto favorita skočio je PSG dolaskom Lionela Messija (četiri naslova LP-a), a s 11. na šesto mjesto skočio je Manchester United dolaskom Cristiana Ronalda (pet naslova LP-a). Dva najbolja strijelca u povijesti ovog natjecanja u istoj sezoni lovit će krunu u posve novim klubovima. Naravno da su posljedično na ljestvici favorita pali i Juventus i Barça koji se sada jedva nalaze u top 10 društvu favorita. Uz to, i Antoine Griezmann “pobjegao” je iz Barcelone natrag u svoj Atlético te dodatno pojačao već strašnu napadačku snagu rojiblancosa.

Čak ni tako dobar Atlético nije među glavnih pet favorita. Uz Parižane su u top 5 i finalisti iz prethodne sezone, Manchester City i Chelsea, koji su se pojačali Grealishom, odnosno Lukakuom, igračima skupljima od 100 milijuna eura. Krug od pet glavnih favorita zatvaraju konačno zdravi Liverpool kojem su se vratili stoperi te Bayern, jer Bayern je uvijek moćan, Lewandowski se čini kao da ne prestaje s vrhunskom formom, a pod novim strategom Julianom Nagelsmannom dobili su još dimenziju više u igri.

U drugi krug favorita uz Juventus, Barcelonu Manchester i Atlético još spada i velikan poput Real Madrida. Kada najtrofejniji klub natjecanja nije ni u prvih pet favorita, to vam kazuje da zaista postoji deset klubova za koje se ne bismo previše iznenadili kad bi osvojili naslov najprestižnijeg europskog natjecanja jer, podsjetimo, prošle sezone Chelsea je bio na desetom mjestu među favoritima i na kraju osvojio naslov.

Totalno nepredvidiva sezona

Jedno je, dakle, sigurno, čeka nas totalno nepredvidiva sezona. Pazite, uz spomenutih deset favorita još su tu i klubovi poput Intera, Borussije, Milana, Seville, Leipziga, Atalante i osvajača Europske lige Villarreala.

Znamo da nas čeka uzbudljiva sezona i zato što će dva glavna favorita, Manchester City i PSG, igrati jedni protiv drugih u takozvanoj skupini smrti. U njoj je i Leipzig koji svakome može pomrsiti račune, a nesretno se u toj skupini našao i Club Brugge koji će teško do bodova.

Bit će to skupina u kojoj ćemo gledati dvoboje Messija i bivšeg učitelja Guardiole u posve neočekivanim okolnostima. Messi, Neymar i Mbappé s jedne, a Pepov stroj s druge strane, nikad zanimljiviji dvoboj klubova potaknutih arapskim milijarderima.

Epitet skupine smrti dobila je i skupina B u kojoj nastupaju Liverpool, Porto, Atlético Madrid i Milan.

Iako ima i takvih skupina, megadvoboja nam neće nedostajati jer već nas danas od 21 sat na rasporedu čeka dvoboj ranjene Barcelone i moćnog Bayerna na Camp Nouu, a od velikih sudara već nas sutra čekaju dvoboji Intera i Real Madrida koji se drugu godinu uzastopno (zajedno sa Šahtarom) sastaju u skupini te dvoboj Liverpoola i Milana, klubova koji su nam dali onu legendarnu 3:3 utakmicu u Istanbulu 2005. godine u finalu kad se Liverpool vratio nakon 0:3 i bio bolji u raspucavanju s bijele točke. San Siro i Anfield sutra će ponovno oživjeti na europskoj razini, kao i Camp Nou danas.