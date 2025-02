Stigla vijest koju je čekala cijela Hrvatska: Real je konačno odlučio o sudbini Luke Modrića

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, još uvijek izvanserijski 39-godišnji Luka Modrić, već 13. sezonu zaredom nosi dres madridskog i španjolskog velikana Reala. U lipnju ove godine istječe mu ugovor, pa se s pravom mnogi navijači pitaju hoće li sljedeće sezone ostati na Santiago Bernabeuu, što Luka jako želi i zagrijan je za tu opciju.

Nebrojeno puta je pokazao koliko mu znači igranje za Real i kraj karijere u bijelom dresu. Pristajao je na smanjenje ugovora, odbijao lukrativne ponude iz Saudijske Arabije i Katara, a nisu ga uspjeli nagovoriti ni pozivi u američki MLS. Svojim pristupom i zalaganjem, te značajnim doprinosom za igru Ancelottijeve momčadi, Modrić je svako produženje ugovora i zaslužio, čemu se nada kako bi bio što spremniji za Mundijal 2026. godine.

Prema insajderskim informacijama turskog novinara, čini se da su isto odlučili u Realu. Tako barem tvrdi novinar Ekrem Konur iz Caught Offsidea, koji je objavio vijest kako i Real želi zadržati Modrića za narednu sezonu, što su svakako sjajne vijesti za sve navijače hrvatske reprezentacije, odnosno izbornika Zlatka Dalića.

