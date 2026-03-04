Zagreb večeras igra zadnju ovosezonsku utakmicu u Ligi prvaka: 'Ovo nam može odrediti sezonu'

Rukometaši Zagreba danas se u Areni (18.45 sati, Arenasport 2) opraštaju od ovosezonske Lige prvaka. Posljednju domaću utakmicu, u okviru 13. kola elitne skupine Lige prvaka, aktualni prvaci Hrvatske odigrat će protiv poljske Wisle iz Plocka, sastava koji ove sezone igra vrlo dobro i neće biti iznenađenje ako se na kraju plasiraju na završni turnir u Kölnu.

– Moja je želja da danas pokažemo veliku borbenost, htijenje i zalaganje. Liga prvaka je najveća moguća pozornica i prilika da pokažemo kvalitetu. Unatoč dvama teškim porazima od Pariza i Barcelone, vjerujem da ova ekipa ima dovoljno znanja, iskustva i kvalitete u svojim rukama i nogama da može pokazati puno više od onoga što smo prikazali u zadnja dva tjedna. Wisla je ekipa koja je osigurala treće mjesto u našoj skupini, ekipa koja ima pregršt vrhunskih igrača – počevši od naših Alilovića, Šušnje i Mihića, pa preko Richardsona, Zarabeca, Kosorotova, da dalje ne nabrajam. Vrlo moćna ekipa koja je već nekoliko godina na okupu i sjajno je uigrana. Što se nas tiče, mogu reći da su svi igrači zdravi, iako Aleks Kavčič i dalje neće konkurirati za sastav. Ozljeda zadnje lože je, ipak, nešto s čime treba imati strpljenja i ne želim ga prerano bacati u vatru. On se priključio treninzima, ali neće sudjelovati u utakmici. Odbacujem priče o tome da utakmica nema značaj jer su oni već osigurali treće mjesto, a mi ne možemo proći dalje. Ova utakmica itekako nam može pomoći da podignemo narušeno samopouzdanje i da u završnicu sezone uđemo u pravom ritmu – rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

Igor Karačić, srednji vanjski Zagreba, vrlo dobro poznaje Wislu jer je godinama igrao u Poljskoj za Kielce.

– Od mog dolaska u Kielce do danas ekipa Wisle se u potpunosti promijenila. Oni danas spadaju u samu kremu europskog rukometa, strahovito puno ulažu, dovode strance o kojima nekada nisu mogli ni sanjati i za mene oni spadaju u isti rang s Magdeburgom, Barcelonom i drugima. S trenerom Sabateom na čelu, oni su jako uigrana ekipa koja točno zna što i kako radi u svakom trenutku. Rekao bih da imaju dva sustava igre. Jedan u kojem dosta napadaju individualno, nešto slično onome što radi Magdeburg u igri jedan na jedan. Drugi sustav im je onaj s Kosorotovim na lijevom i Richardsonom na desnom vanjskom kao izrazitim pucačima preko kojih otvaraju protivnikovu zonu. Treba vidjeti za koju će se varijantu odlučiti sutra, ali vjerujem da ćemo i mi imati spreman odgovor na njihov napad. Želio bih danas vidjeti jedan Zagreb koji ima mentalnu snagu, koji istrčava na teren pun samopouzdanja jer, ako smo takvi, možemo napraviti puno. Ono što ne smijemo više nikada dopustiti jest ono što nam se dogodilo u Barceloni. Ne smijemo klonuti i predati se, čak i ako gubimo – posebno ako gubimo, moramo se nastaviti boriti za svaku loptu. Svjesni smo da smo zakazali i spremni smo dati sve od sebe da se vratimo na pravi put i sezonu privedemo kraju s pobjedama u prvenstvu i kupu Hrvatske – istaknuo je Karačić.

Za Zagreb će posebno važna biti subotnja utakmica u Kutiji šibica, kada dolaze Sesvete. Riječ je o derbiju Paket24 Premijer lige za prvaka Hrvatske. Nakon tri kola obje momčadi imaju sve pobjede. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Zlatko Raužan, novopečeni hrvatski reprezentativac Sesveta, snaći protiv igrača s kojima će sljedeće sezone dijeliti svlačionicu.