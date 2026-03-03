Naši Portali
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Javio nam se Hrvat iz Katara: Ovdje je kao u Osijeku za vrijeme Domovinskog rata

FILE PHOTO: Smoke rises after reported Iranian missile attacks, following United States and Israel strikes on Iran, as seen from Doha
Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
1/2
Autor
Tomislav Dasović
03.03.2026.
u 12:21

Naravno da nije ugodno, ali ne bojim se. Ovdje nisam išao u sklonište, iako imam tu mogućnost. Lokalne vlasti stalno nas upozoravaju da ne izlazimo previše van, da se čuvamo

Iz Katara se za Večernji list javio pomoćni trener tamošnjeg nogometnog drugoligaša Al Khora, 51-godišnji Igor Tkalčević. Kazao nam je kako su natjecanja u katarskom nogometu trenutačno prekinuta s obzirom na ratna zbivanja na Bliskom istoku.

"Utakmice su se trebale igrati 28. veljače, prvoga dana ratnih zbivanja. Razumljivo, one su odmah otkazane, potom su otkazani i treninzi, ali samo na dva dana. Evo, mi smo jučer normalno trenirali - kazao nam je Tkalčević i nastavio:

"Predstavnici svih klubova i predstavnici Federacije održali su sastanak na kojemu nam je jasno rečeno: najvažnija je vaša sigurnost, čuvajte se, ostanite pozitivni i čekajte naše daljnje obavijesti o nastavku aktivnosti. Naravno, osobna je odluka svakoga od nas hoćemo li ovdje ostati.

I, kakva je vaša odluka?, pitali smo Tkalčevića koji živi u gradu Lusailu.

"Nitko od mojih ljudi iz kluba nije napustio Katar, niti sam ja o tome razmišljao. Ovdje su na udaru iranskih projektila samo vojni objekti, a oni su 30-40 kilometara udaljeni od grada. Čuo sam detonacije, noćas oko 1 sat u noći odjekivale su u daljini i prvi put sam nakon 35 godina, od vremena kada sam bio u Osijeku za vrijeme Domovinskog rata, doživio taj neugodni osjećaj. Ovo je za mene sve deja vu. Naravno da nije ugodno, ali ne bojim se. Ovdje nisam išao u sklonište, iako imam tu mogućnost. Lokalne vlasti stalno nas upozoravaju da ne izlazimo previše van, da se čuvamo. Ovdje sada nema nikavih javnih okupljanja, sve je mirno i tiho, doduše i zbog toga što je nastupilo razdoblje Ramazana - zaključio je Tkalčević. 
Ključne riječi
Katar Bliski istok rat

