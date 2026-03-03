Javio nam se Hrvat iz Katara: Ovdje je kao u Osijeku za vrijeme Domovinskog rata

Iz Katara se za Večernji list javio pomoćni trener tamošnjeg nogometnog drugoligaša Al Khora, 51-godišnji Igor Tkalčević. Kazao nam je kako su natjecanja u katarskom nogometu trenutačno prekinuta s obzirom na ratna zbivanja na Bliskom istoku.

"Utakmice su se trebale igrati 28. veljače, prvoga dana ratnih zbivanja. Razumljivo, one su odmah otkazane, potom su otkazani i treninzi, ali samo na dva dana. Evo, mi smo jučer normalno trenirali - kazao nam je Tkalčević i nastavio:

"Predstavnici svih klubova i predstavnici Federacije održali su sastanak na kojemu nam je jasno rečeno: najvažnija je vaša sigurnost, čuvajte se, ostanite pozitivni i čekajte naše daljnje obavijesti o nastavku aktivnosti. Naravno, osobna je odluka svakoga od nas hoćemo li ovdje ostati.

I, kakva je vaša odluka?, pitali smo Tkalčevića koji živi u gradu Lusailu.

"Nitko od mojih ljudi iz kluba nije napustio Katar, niti sam ja o tome razmišljao. Ovdje su na udaru iranskih projektila samo vojni objekti, a oni su 30-40 kilometara udaljeni od grada. Čuo sam detonacije, noćas oko 1 sat u noći odjekivale su u daljini i prvi put sam nakon 35 godina, od vremena kada sam bio u Osijeku za vrijeme Domovinskog rata, doživio taj neugodni osjećaj. Ovo je za mene sve deja vu. Naravno da nije ugodno, ali ne bojim se. Ovdje nisam išao u sklonište, iako imam tu mogućnost. Lokalne vlasti stalno nas upozoravaju da ne izlazimo previše van, da se čuvamo. Ovdje sada nema nikavih javnih okupljanja, sve je mirno i tiho, doduše i zbog toga što je nastupilo razdoblje Ramazana - zaključio je Tkalčević.