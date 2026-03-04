Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je u ponedjeljak 23. veljače američkog predsjednika Donalda Trumpa i otkrio mu kako ima informaciju da će se iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei i njegovi najbliži suradnici okupiti na jednom mjestu u Teheranu u subotu ujutro. Netanyahu je Trumpu rekao kako bi svi mogli biti eliminirani jednim razornim zračnim udarom. Tvrde to tri izvora upoznata s razgovorom, objavio je Axios.

Ovaj telefonski poziv predstavljao je ključni trenutak koji je pokrenuo rat protiv Irana. Odgovara na pitanje koje od subote postavljaju zastupnici, skeptici unutar MAGA pokreta i svjetski lideri: zašto baš sada? Odgovor je jasan: ajatolah Ali Khamenei i njegov uži krug bili su meta i prilika koju ni Trump ni Netanyahu nisu htjeli propustiti. Trump je već prije bio sklon udaru na Iran, ali nije odlučio kada će to točno napraviti sve dok nije stigao Netanyahuov poziv.

Poziv od 23. veljače bio je dio intenzivne koordinacije između dvojice lidera u proteklih nekoliko mjeseci: sastali su se dva puta i razgovarali telefonom čak 15 puta u dva mjeseca prije izbijanja sukoba, tvrde tako američki i izraelski dužnosnici. SAD i Izrael razmatrali su napad tjedan dana ranije, ali su ga odgodili zbog obavještajnih i operativnih razloga, uključujući loše vrijeme.

Na Trumpov zahtjev, CIA je odmah provjerila informacije izraelske vojne obavještajne službe i potvrdila ih. Pripreme su ubrzane: Trump je rekao Netanyahuu da će razmotriti akciju, ali tek nakon svog godišnjeg govora o stanju nacije sljedeće večeri. Američki dužnosnici ističu da je Trump donio 'promišljenu odluku' da u govoru ne spominje Iran previše kako ne bi uplašio ajatolaha i natjerao ga da se sakrije prije udara. Do četvrtka, CIA je potpuno potvrdila da će se ključne osobe okupiti na istom mjestu. 'Morali smo iskoristiti priliku', rekao je jedan izvor. Istog dana, Trumpovi izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff javili su se iz Ženeve nakon dugih pregovora s iranskim dužnosnicima. Poruka je bila jasna: diplomacija ne vodi nikamo.

- Ako odlučite ići diplomatskim putem, borit ćemo se za dogovor. Ali ovi ljudi pokazali su da nisu spremni na dogovor koji bi vas zadovoljio - prenio je američki dužnosnik Trumpu. Trump je sada bio uvjeren u dvije stvari: obavještajni podaci su čvrsti, a diplomacija mrtva. U petak, 27. veljače u 15:38 po istočnom vremenu, dao je konačnu naredbu.

Jedanaest sati kasnije, bombe su pale na Teheran. Ajatolah Ali Khamenei je ubijen, a rat je počeo. Subotnji udari 28. veljače 2026. označili su početak zajedničke američko-izraelske operacije koja je rezultirala smrću vrhovnog vođe i desetaka visokih dužnosnika. Iran je proglasio 40 dana nacionalne žalosti, dok su iranski dužnosnici obećali osvetu, a svijet promatrao s zabrinutošću zbog moguće eskalacije na Bliskom istoku. Ovaj događaj označava najozbiljniji sukob u regiji u posljednjih desetljeća i postavlja pitanja o budućnosti iranskog režima, regionalnoj stabilnosti i američkoj vanjskoj politici pod Trumpovom administracijom, piše Axios.