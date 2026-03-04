Zatresao potres magnitude 3,9 kod Drniša: 'Jako se osjetilo i čulo'

Potres magnitude 3,9 zatresao je noćas, u 1.23 sata, nedaleko od Drniša. Kako je objavio Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od šest kilometara te četiri kilometra udaljen od Drniša.

"U Drnišu zatreslo jako", "Treslo i tutnjilo", "Probudilo, dobro zatreslo", "Jako se osjetilo i čulo", "Dobro zatreslo, ali kratko, probudilo me", "Zatutnjalo dobro", "Jak potres", neki su od komentara onih koji su osjetili potres. Naime, u desetak minuta nakon podrhtavanja, više od 260 ljudi prijavilo je na stranici EMSC-a da je osjetilo potres.