Zatresao potres magnitude 3,9 kod Drniša: 'Jako se osjetilo i čulo'

Potres magnitude 3,9 zatresao je noćas, u 1.23 sata, nedaleko od Drniša. Kako je objavio Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od šest kilometara te četiri kilometra udaljen od Drniša.
"U Drnišu zatreslo jako", "Treslo i tutnjilo", "Probudilo, dobro zatreslo", "Jako se osjetilo i čulo", "Dobro zatreslo, ali kratko, probudilo me", "Zatutnjalo dobro", "Jak potres", neki su od komentara onih koji su osjetili potres. Naime, u desetak minuta nakon podrhtavanja, više od 260 ljudi prijavilo je na stranici EMSC-a da je osjetilo potres.Na što paziti pri kupnji nekretnine u Zagrebu: 'Uzmi kantu vode i prolij po balkonu'
SLAVI JUBILARNU BROJKU
FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
jeste li čuli za ovo?
'Smršavila sam, a noge su ostale iste': Sve češće slušamo o poremećaju s kojim se bori Nina Martina iz 'Života na vagi'
RIGOROZNE PRIPREME