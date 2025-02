Modrić je izgubio strpljenje u Realu. Stigla objava koja se neće nimalo svidjeti kapetanu vatrenih

Hrvatski kapetan Luka Modrić u 40. godini života sjajno igra za Real, postigao je tri pogotka i asistirao za šest golova kraljeva ove sezone. Kapetan madridskog velikana ljetos je potpisao novi jednogodišnji ugovor, a prema posljednjim informacijama mogao bi ponovno produljiti suradnju i za iduću sezonu. Navijači smatraju kako je hrvatski virtuoz zaslužio novi ugovor jer je i dalje motor u veznom redu Reala.

- Hrvat je ukorio Viniciusa zbog pasivnosti u obrani tijekom napada Leganesa, pri rezultatu 2:2 pet minuta prije kraja susreta i s vodom do grla. Modrić je izgubio strpljenje. Modrić je smirivao priču rekavši 'to je nogomet', što se često koristi u ovakvim slučajevima. No, u Ancelottijevu odgovoru na konferenciji za medije dalo se naslutiti da postoji nešto ispod površine: 'Ako je Modrić to rekao, onda ga se mora poštovati. Vinicius je previše puta trčao u suprotnom smjeru od onog koji je momčad trebala, dok se Modrić istaknuo kao uzoran momčad u očima trenera, svlačionice i navijača - piše medij Relevo situaciju između Modrića i Brazilca na prošloj utakmici, te navode da je to vrlo bitno razmišljanjima Carla Ancelottija.

Relevo je također otkrio da vodstvo Reala na čelu s predsjednikom Florentinom Perezom, ne želi Modrića kao standardnog igrača u prvih 11.

- Florentino i neki članovi sportskog menadžmenta drže Luku na pijedestalu zbog onoga što je radio s loptom i zbog njegovih vrijednosti, ali misle da više ne može biti starter u tzv. velikim utakmicama. Ancelotti postupa u skladu s tim. Sada je Modrić 11. po ukupnoj minutaži s 1588 minuta. Koja će mu biti uloga protiv Atletico Madrida i Manchester Cityja? Sada kada dolaze sve teže utakmice, nitko ne isključuje da ćemo ga češće gledati u početnih 11, iako će u derbiju s Atleticom vjerojatno biti zamjena. Modrić je utakmicom poput one s Leganesom potaknuo Ancelottijeve sumnje - pišu iz Releva.