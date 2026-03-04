'Hrvatskoj se ne piše dobro ako ćemo se s ovim zadovoljiti. Hezonja? Sam je inzistirao da dođe'

Nakon "remija" košarkaša u pobjedama sa svjetskim prvacima Nijemcima (1-1) i okončanog drugog prozora kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, od čovjeka koji je puno toga orkestrirao zanimalo nas je čuti dojmove iznutra. A evo kako je Kruno Simon, sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza, ocijenio odigrano:

– Dojam i cjelokupna atmosfera su za čistu desetku, no ocjena ne može biti desetka, već neka osmica jer imali smo i drugu pobjedu u džepu koju smo, treba biti realan, sami prosuli. Drago mi je da smo izgledali jako dobro, da dečki imaju međusobno kemiju, da uživaju zajedno na terenu, ali i izvan njega.

Bivši izbornik Jasmin Repeša običavao je govoriti da reprezentacija, neovisno o tome koliko je rezultatski moćna, mora izgledati tako da Hrvati na nju mogu biti ponosni. Čini se da je ova selekcija na dobrom putu da tako i bude.

– Igrači i izbornik kliknuli su od prvog dana. Još u vrijeme prethodnog izbornika Josipa Sesara počeo se graditi kult reprezentacije i to onim dobrim utakmicama protiv renomiranih suparnika. Čini mi se da smo uzeli dobar smjer, no ako ćemo se zadovoljiti samo ovim, onda nam se ne piše dobro.

Ono što je dobro jest to što su uz Šarića i Hezonju, i njihovu privrženost reprezentaciji, neki drugi igrači stekli samopouzdanje poput odličnog šutera Badžima.

– Za one koji nisu toliko unutra, on je bio najveće igračko iznenađenje. No ja sam na pripremama vidio da je to vrlo talentiran igrač kojem se dogodila teška ozljeda, koja je sada, srećom, daleko iza njega. Da, on se pokazao tim ekstra igračem na kojeg ljudi nisu računali. No tu je i niz drugih igrača koji su opravdali izbor kao što su Luka Božić i Toni Nakić. Michael Ružić promovirao se u jako važnog igrača, a u drugoj utakmici s Nijemcima odličnu rolu imao je Danko Branković. Mavra je siguran s loptom, no iznad igrača koji igra 15-20 minuta u Španjolskoj, koji odlično asistira, ne bi trebao biti upitnik. Ovdje ne spominjem one igrače, a to su Hezonja, Šarić i Smith, za koje se znalo što nam mogu dati, već one koji nam daju kvalitativnu širinu. I zato mi je, radi njihove zadovoljštine, to više žao što smo izgubili tu utakmicu.

Nakon dva boda velika poput kuće (uz prednost bolje koš-razlike), sljedeća ključna utakmica bit će ona srpanjska s Izraelom. Kada bismo s tom reprezentacijom imali 2-0, bio bi to velik iskorak prema Kataru.

– Pred nama jest još puno utakmica, ali ona s Izraelom jedna je koja nam jako puno znači. Pobjedom u prvoj pokazali smo da se s njima može igrati, no treba razlučiti da to u srpnju neće biti ista momčad kao ona u prvom prozoru. Ne samo zbog Avdije nego i zbog još nekih igrača kojih tada nije bilo. No treba naglasiti da ćemo i mi biti jači za našeg najboljeg igrača.

S obzirom na dosad učinjeno, dojma smo da će se, s pridodanim Ivicom Zupcem, ovog ljeta moći napuniti bilo koja hrvatska dvorana.

– Isto sam siguran u to, no imamo taj specifičan problem da ovisimo o tome koje dvorane imaju klimu i u tom smislu Draženov dom otpada. Hoće li to biti Zadar, Osijek ili neka treća lokacija, odlučit će igrači. Važno je da se igra ondje gdje se oni dobro osjećaju. Nama je važno da imamo jak domaći teren, a ne zanima nas nikakav populizam ni euforija, koja nas je znala i stajati glave.

Kao što je spomenuto, na ljeto bismo trebali biti jači za Zupca. A što je s Matkovićem, za kojeg se čuje da se sprema ženiti?

– Treba vidjeti što se tu da napraviti. On je jedan od naših jako bitnih igrača. No svatko od njih ima i neke svoje osobne prioritete. Uostalom, ako Karlo i ne može igrati u srpnju, nadam se da će moći krajem kolovoza. I ne vidim razloga da tako i ne bude. Uostalom, on se prošlo ljeto odazvao za utakmice protiv Danske i Norveške bez i najmanjeg upitnika.

Jedna je od Fibinih nelogičnosti i ta da se dvije utakmice igraju početkom srpnja, a potom dvije krajem kolovoza?

– To su utakmice koje će odlučivati o putnicima na Svjetsko prvenstvo, a mi bismo s te četiri pobjede bili jednog nogom unutra. S igračke strane gledano, nije lako dvaput ići na pripreme, osobito ako su prve nakon cijele sezone. A druge su pak nakon većeg odmora pa moraju biti dulje. Fiba tom odlukom nikome ne izlazi ususret, no kako je svima, tako je i nama.

Fibina pogreška u koracima zacijelo je bila i odluka da polovina reprezentacija svoju drugu utakmicu u ovom prozoru igra već za 48 sati, a zlatni standard bio je tri dana između.

– To je bila čudna situacija. Naša je sreća da smo sada igrali protiv Nijemaca, no moglo se dogoditi da moramo na puno dalje putovanje. S obzirom na ovaj broj utakmica u nacionalnim prvenstvima, ali i europskim klupskim natjecanjima, dva dana je premala pauza da se ode u drugi grad i odigra novu utakmicu.

To se najviše osjetilo kod Šarića, u nogama igrača koji još od prošlog ljeta i reprezentacije nije odigrao ozbiljnu utakmicu. Za nacionalnu vrstu bilo bi dobro kada bi on odigrao ovu polusezonu.

– Zacijelo bi to bilo dobro, no on je u specifičnoj situaciji. Naime, rok za Euroligu je istekao i njemu sada nije lako otići u nekog euroligaša da igra samo domaće utakmice jer ga na ljeto čeka aktivno tržište. I zato ću ga razumjeti čak i ako odluči da neće potpisati ni za koga do ljeta.

Čini se da je HKS u Simonu dobio angažiranog sportskog direktora, kakav je svojedobno nastojao biti Aleksandar Petrović, koji je otišao iz Saveza zbog izigranog povjerenja.

– O sebi ne bih govorio pa tako ni u kontekstu ove priče s Hezonjom jer on je bio taj koji je inzistirao da se pojavi sutradan na utakmice Hrvatske iako je večer prije igrao važnu rolu za svoj Real. On je tom gestom pokazao koliko mu reprezentacija znači, ali i koliko je sazrio. Vrlo malo igrača pristalo bi na to. Zapravo, ne znam nikoga osim Gruzijca Šengelije. Netko će reći da je istu gestu napravio i njemački realovac Kramer, no on je samo rotacijski igrač koji je često izvan sastava pa se Real zacijelo nije postavio jednako prema obojici. No Hezi je sve to nadišao.