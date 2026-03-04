Naši Portali
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
VIDEO Pojavile se prve snimke: Dron udario kod američkog konzulata u Dubaiju, buknuo golemi požar
Hrvatski hodočasnici iz Izraela sletjeli u Zagreb
NAFTNI DERIVATI

Jedan od većih cjenovnih šokova pretrpio je vozač u Njemačkoj, a u Nizozemskoj je još i gore

Autor
Zoran Vitas
04.03.2026.
u 06:04

Kako je počeo napad na Iran, koji pokriva oko 4,5 posto svjetske opskrbe naftom te je treći najveći proizvođač u OPEC-u, počele su i špekulacije može li barel nafte dosegnuti cijenu od 100 dolara

Ovo doista nije bilo teško predvidjeti – cijene naftnih derivata u Hrvatskoj više su za dva do tri centa. Eurosuper 95 na većini se crpki prodaje za 1,46 eura po litri, a litra eurodizela po 1,48 eura. Nije drukčije ni na crpkama uz autoceste, a najavljeno je da će se cijene mijenjati utorkom. Jasno je i zašto – uoči američko-izraelskog napada na Iran barel sirove nafte Brent (lagane nafte koja je i jedan od tri glavna mjerila za vrijednost nafte) stajao je manje od 70 dolara, da bi s jučerašnjim danom dosegnuo cijenu od gotovo 84,5 dolara, što je porast od 8,6 posto. Neminovno je bilo da onda i naftni derivati na tržištu poskupe.

Ključne riječi
rat Hormuški tjesnac cijene gorivo nafta

Komentara 1

Pogledaj Sve
LO
lojtra2
06:31 04.03.2026.

Zato si je Narančasti Trampolin osigurao vlastitu a izdašnu benzinsku pumpu za debele cijevi u Caracasu. Rus samo šuti i tobože ga se to ništa ne tiče.

