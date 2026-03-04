Jedan od većih cjenovnih šokova pretrpio je vozač u Njemačkoj, a u Nizozemskoj je još i gore

Ovo doista nije bilo teško predvidjeti – cijene naftnih derivata u Hrvatskoj više su za dva do tri centa. Eurosuper 95 na većini se crpki prodaje za 1,46 eura po litri, a litra eurodizela po 1,48 eura. Nije drukčije ni na crpkama uz autoceste, a najavljeno je da će se cijene mijenjati utorkom. Jasno je i zašto – uoči američko-izraelskog napada na Iran barel sirove nafte Brent (lagane nafte koja je i jedan od tri glavna mjerila za vrijednost nafte) stajao je manje od 70 dolara, da bi s jučerašnjim danom dosegnuo cijenu od gotovo 84,5 dolara, što je porast od 8,6 posto. Neminovno je bilo da onda i naftni derivati na tržištu poskupe.