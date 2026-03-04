Naši Portali
PUNJENJE ZALIHA

Trump sazvao hitan sastanak s glavnim proizvođačima oružja. Tema je samo jedna

04.03.2026.
u 07:49

Sukob u Iranu potrošio je rakete većeg dometa od onih isporučenih Kijevu. Jedan od izvora rekao je da očekuje da je ideja sastanka stavljanje pritiska na proizvođače oružja da brže djeluju kako bi povećali proizvodnju.

Trumpova administracija planira se u petak sastati s rukovoditeljima najvećih američkih obrambenih tvrtki u Bijeloj kući kako bi razgovarali o ubrzanju proizvodnje oružja, dok Pentagon radi na nadopuni zaliha nakon napada na Iran, poručilo je pet izvora upoznatih sa situacijom. Pozvane tvrtke uključuju Lockheed Martin i matičnu tvrtku Raytheona RTX te druge ključne dobavljače, rekli su izvori koji su htjeti ostati anonimni.

Sastanak signalizira hitnost koju Washington osjeća u pogledu jačanja dostupne zalihe oružja, koja se brzo troši uslijed operacije u Iranu, navode izvori. Otkad je Rusija napala Ukrajinu 2022, a Izrael započeo vojne operacije u Gazi, SAD je smanjio zalihe oružja u vrijednosti od više milijardi dolara, uključujući topničke sustave, streljivo i protutenkovske rakete.

Sukob u Iranu potrošio je rakete većeg dometa od onih isporučenih Kijevu. Jedan od izvora rekao je da očekuje da je ideja sastanka stavljanje pritiska na proizvođače oružja da brže djeluju kako bi povećali proizvodnju. Lockheed, Pentagon i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. RTX je odbio komentirati.

U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Trump je rekao da postoji "gotovo neograničena zaliha američkog streljiva" i da se "ratovi mogu voditi zauvijek, i to vrlo uspješno, koristeći samo te zalihe".

Ključne riječi
napad na Iran Lockheed Martin Donald Trump

