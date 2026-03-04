Evo gdje možete pogledati Jadranski derbi u četvrtfinalu Kupa

Gledajući čistu faktografiju, Gonzalo Garcia na klupi Hajduka – nije podbacio. U prvenstvu će sigurno biti drugi, Gattuso je bio treći, a u kupu su na istom: u četvrtfinalu. Gattuso je 26. veljače 2025. od Rijeke kod kuće ispao s 1:3, a Garcia ga večeras na Rujevici može osvetiti. S obzirom na minus 7 u HNL-u u odnosu na Dinamo, Hajduku je ova utakmica doista biti ili ne biti – golema prepreka na putu prema jedinom dostupnom trofeju. Bojite li se smjene u slučaju poraza?, bilo je pitanje za Garciju na konferenciji za novinare na Poljudu.

– Uvijek se bojim, jer ovdje se trese stolica. Ali to nije moj problem. Radim naporno i profesionalno. Posjed lopte nije važan, važnije su stvorene prilike, a imamo ih puno. Budemo li dobro igrali, logično je da očekujemo dobar rezultat – odgovorio je Garcia.

Hajduk će na Rujevici, u susretu četvrtfinala Kupa koji počinje u 20 sati uz prijenos na kanalu MAXSport 1 biti bez suspendiranog Sigura te ozlijeđenih Šarlije i Almene.

Upitali smo Garciju je li kapetan Livaja u stanju igrati petu utakmicu u nizu.

– Igrači misle da mogu igrati svaki put, a ja moram donijeti odluku. Težak je tjedan, treba donijeti mudre odluke. Bit će nekoliko promjena, ne puno. Mislim da se sve zna.

Kakva je Rijeka?

– Jaka momčad, ima svoj stil igre. Agresivna je momčad, ne ostavlja prostor, ima igrače za takvu igru. Očekujem tešku i fizički zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo morati puno raditi i puno trčati. To je ono što očekujem. Triput smo igrali protiv Rijeke u ovoj sezoni i jednom pobijedili.

Hajdukova realizacija nije najbolja (36 golova nakon 24 kola, u prošlom prvenstvu 38), pritom postiže malo pogodaka izvan 16 metara i iz slobodnih udaraca.

– Mislim da igramo dobro. Istina je da smo zabili samo jedan gol izvan šesnaesterca, ali imamo dobre šutere, a stvaramo puno šansi. U našim utakmicama ima i po 20 udaraca po golu ili više. Moramo biti gladni, boriti se za loptu. Radimo, sve se može vježbati. Treba biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, time rastu izgledi za postizanje gola. To zahtijeva koncentraciju i angažman svih u igri. Nije to solo koncert – odgovorio je Garcia.

Želite reći da momčad nije disciplinirana tijekom prekida?

– Ne. Postoje stvari koje se ne bi trebale dogoditi, ali se događaju. To utječe na ishod utakmice. Općenito smo disciplinirani, ali ne uvijek. To je važno, o tome ovisi kako će utakmica završiti.

Rijeka igra kod kuće i naviknuta je na ritam od dvije utakmice tjedno. Je li to njezina prednost?

– To je činjenica. Istina je i da naši igrači nisu navikli na takav tempo, ali ne mislim da je to prednost Rijeke. U kupu je sve moguće.

Jeste li vježbali izvođenje jedanaesteraca?

– Ne možete uključiti emociju u vježbu. Svi znaju pucati penal, ali važno je to napraviti u pravom trenutku. Treba imati osobnost, samopouzdanje i puknuti. Jednostavno je. Golmani tu ispadaju junaci.

Nakon Rijeke slijedi vam i Dinamo na Poljudu. Koja je utakmica važnija?

– Svaka je važna. Želimo proći u kupu, to je važno zbog Europe, ali postoji i sljedeće kolo. U derbiju svi žele pobjedu. Poraz u njemu udaljio bi nas od Dinama koji grabi bodove. Puno zabija u svakoj utakmici, ali moramo biti blizu i boriti se koliko možemo – dodao je Garcia.

Najvažnija je vijest iz Rijeke da se trener Sanchez dobro osjeća, ali zbog suspenzije neće voditi ovu utakmicu. Na klupi će biti Ramiro Munoz.

– Čak i u kritičnim trenucima, dok je brinuo o zdravlju, momčad mu je uvijek bila u mislima. Potpisao je izlazak iz bolnice na vlastitu odgovornost kako bi što prije bio uz nas, već je na Lokomotivi bio tu, pomagao nam na zadnjem treningu i sudjelovao u pripremi utakmice na mnogo načina. Iako je jučer, u ponedjeljak, imao još jedan dodatni pregled, bio je ovdje s nama i pripremao se za Hajduk. Mister je uistinu dobrog zdravlja, pun energije i snage da se zajedno suočimo s ovakvim tipom utakmice. Mogu reći da protekli dani nikome od nas nisu bili laki, ali njegova volja i konstantna podrška cijeloj momčadi, čak i iz bolnice, bili su nevjerojatni. Imam samo riječi hvale za to kako je ekipa prebrodila ovo razdoblje, ali i kako je trener gurao naprijed – izjavio je Ramiro Munoz.