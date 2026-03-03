Naši Portali
UŽIVO
HOĆE LI POŽALITI?

Doznajemo: Dinamu ponuđen veliki austrijski talent! S Maksimira stigao neočekivan odgovor

Screenshot X
Autor
Tomislav Dasović
03.03.2026.
u 16:00

Mladi napadač Deshishku je na nedavnom SP-u do 17 godina nastupio u svih sedam utakmica, te postigao četiri pogotka. Dinamu nije zanimljiv

Dinamu je ponuđen Hasan Deshishku, 18-godišnji mladi austrijski nogometni reprezentativac, krilni i središnji napadač bečke Austrije kojega Transfermarkt procjenjuje na 250 tisuća eura. Dinamu ga je ponudio legendarni nogometaš plavih Vlado Kasalo, no dobio je negativan odgovor. Mladom Austrijancu na ljeto istječe ugovor u Beču.

– Da, ponudio sam Dinamu Deshishkua, smatrajući kako bi se taj vrlo nadareni napadač u Dinamu mogao nastaviti dobro razvijati, no odgovor Dinamova sportskog direktora Dapca bio je: „To nije igrač za nas.” U redu, prihvatio sam, to je njihova procjena. Nema ljutnje, imamo drugo rješenje za Hasana. Sigurno je da neće ostati u Austriji – kazao nam je Kasalo.

Tko je uopće Deshishku? Posrijedi je jedan od najvećih talenata austrijskog nogometa, mladić koji ima 19 nastupa za austrijske selekcije. Posljednji angažman imao je u reprezentaciji do 17 godina koja je nedavno na Svjetskom prvenstvu u UA Emiratima igrala finale protiv Portugala i izgubila s 0:1.

Deshishku je na tom SP-u nastupio u svih sedam utakmica te postigao četiri pogotka: po jedan Maliju i Engleskoj te dva Novom Zelandu. Vrijeme će pokazati je li Dinamova procjena oko Deshishkua bila ispravna...
Ključne riječi
Hasan Deshishku Austria Beč Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
16:15 03.03.2026.

Hasan je čisti austrijanac, bečka škola

