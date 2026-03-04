Sigurnosni i politički kaos prijeti svjetskom prvenstvu: 'Čeka nas dug put, veliki strah postoji'

Cijene ulaznica za nadolazeći play-off turnir za Svjetsko prvenstvo, kojem je domaćin Meksiko, drastično su pale uslijed borbi lokalne vojske protiv narko-kartela u saveznoj državi Jalisco. Kako je Fifa javila u utorak, cijene su u nekim slučajevima pale na svega 11.33 dolara (oko 9.7 eura), odnosno 200 pesosa, objavio je Daily Mail.

Guadalajara, glavni meksički grad Jalisca te Monterrey domaćini su međukonfederacijskih kvalifikacija koje su na rasporedu od 26. do 31. ožujka. U lovu na svjetsku smotru sudjeluju Irak, Demokratska Republika Kongo, Bolivija, Nova Kaledonija, Jamajka i Surinam, a utakmice će se igrati na dva stadiona koji su ujedno i mjesta održavanja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva.

Nasilje koje je izbilo u blizini Guadalajare nakon smrti najtraženijeg meksičkog vođe kartela izazvalo je zabrinutost javnosti, no meksička predsjednica Claudia Sheinbaum poručila je da nema opasnosti za navijače koji dolaze u zemlju za vrijeme Mundijala.

- Nismo ni slutili da će se u samo 72 sata na širem gradskom području uspostaviti mir. Pred nama je još dug put i strah i dalje postoji, ali nastavkom naših aktivnosti omogućili smo ljudima da se osjećaju sve sigurnije. Poručujemo svima koji dolaze na SP da je ovo sigurna država, bez ikakvih problema. Nacionalna garda i Ministarstvo obrane poslali su dodatnih 2500 pripadnika - rekao je Juan Jose Frangie, predsjednik organizacijskog odbora u Meksiku.

S druge strane, nogometni navijači prosvjeduju zbog visokih cijena ulaznica za utakmice svjetskog prvenstva. Fifa treba prodati oko 7 milijuna ulaznica, a prošlog je mjeseca objavila da je zaprimila 500 milijuna zahtjeva. Predsjednik Gianni Infantino proglasio je svih 104 utakmice rasprodanima, no neki su navijači prošli tjedan dobili e-mailove s ponudom za kupnju ulaznica u dodatnom roku od 48 sati. Cijene su dosezale nenormaalnih 7500 eura, ali nakon žestokih kritika Fifa je prodavala ulaznice po 50-tak eura koja se bile dostupne nacionalnim savezima.