VIDEO Luka Modrić poklonio se jednom čovjeku pred punim Santiago Bernabeuom

Veliki derbi 23. kola španjolske La Lige, kao i žestoki gradski sudar nogometaša Reala i Atletica, završio je na Santiago Bernabeu bez pobjednika 1-1. Nakon prvog poluvremena Atletico je imao prednost od 1-0 nakon što je Argentinac Alvarez u 35. minuti realizirao jedanaesterac. Zanimljivost tog trenutka jest da je to bio prvi jedanaesterac dosuđen protiv Reala ove sezone u La Ligi.

Real je žestoko pritisnuo odmah na startu drugog dijela i uspio je izjednačiti već u 50. minuti. Strijelac je bio Mbappe koji je najbolje reagirao nakon odbijene lopte u šesnaestercu Atletica. Samo minutu kasnije mogao je Real odmah do drugog pogotka, ali je udarac Bellinghama zaustavila greda.

Sve do kraja utakmice obje su momčadi imale nekoliko jako dobrih prilika, s tim da ih je više propustio Real. No, mreže su ostale mirne i derbi je završio bez pobjednika.

Razlika na vrhu ljestvice time je ostala ista. Real sada ima 50 bodova, Atletico 49, a može im se približiti Barcelona koja bi potencijalnom nedjeljnom pobjedom došla na 48 bodova.

Luka Modrić za Real je zaigrao od 81. minute.

Uoči velikog gradskog derbija Real je na travnjaku priredio i službeni oproštaj od nogometa svog legendarnog igrača, Brazilca Marcela, a tom prilikom mu je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić uručio počasni dres Reala.

📽️ - Luka Modric & Marcelo bowing down to each other.pic.twitter.com/TLajQ0czLm