Srpskim navijačima iz očiju je izbijala mržnja prema Hrvatskoj, to nikad nisam vidio

Hrvatska rukometna reprezentacija već se bila pripremila na to da će u četvrtak u susretu 3. kola kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo 2020. godine sa Srbijom igrati u beogradskoj dvorani Pionir, no došlo je do preokreta. Igrat će se u Areni, u istom terminu (18 sati) i u istoj dvorani u kojoj je igran onaj čuveni polufinale između Srbije i Hrvatske na Europskom prvenstvu 2012. godine. Srbija je tada pobijedila s 26:22 i kasnije izgubila u finalu od Danske, a Hrvatska je osvojila broncu pobijedivši Španjolsku.

Čović istjerao rukometaše

Zašto se igra u Areni? Zato što je Nebojša Čović, predsjednik KK Crvena zvezda, odlučio da se u četvrtak u Pioniru ne igra rukomet nego da u tom terminu košarkaši Crvene zvezde, koji u petak igraju s Budućnosti prvu utakmicu finala ABA lige, imaju trening. Kako je košarkaški klub vlasnik dvorane, rukometaši su morali naći drugo rješenje.

- U odnosu na 2012. godinu, u četvrtak bit će “kamilica”. Mi smo igrali pred 20.000 gledatelja, a u četvrtak neće biti više od 5000 gledatelja na tribinama. U ono vrijeme bila je velika rukometna euforija u Srbiji, što sada nije slučaj - kaže Slavko Goluža koji je 2012. bio hrvatski izbornik.

Jeste li morali tada imati posebne psihičke pripreme s igračima uoči susreta sa Srbijom?

- Ne. Godinu prije već smo igrali protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj pa sam otprilike znao što nas čeka. Što se tiče atmosfere, bilo je jasno da će biti veliki pritisak. No, u to vrijeme imao sam na raspolaganju sve redom iskusne igrače poput Balića, Lackovića, Kopljara, Vorija, Čupića, Duvnjaka... Na njih ta atmosfera nije bitnije djelovala - istaknuo je Goluža.

Malobrojnim navijačima Hrvatske u beogradskoj dvorani nije bilo ugodno slušati uvrede na račun naše reprezentacije praćene “Maršem na Drinu”.

- Takvu atmosferu kakva je bila tada u Beogradu i Srbiji nisam u životu vidio, srpskim je navijačima iz očiju izbijala mržnja prema Hrvatskoj. Da se kod nas dogodilo nešto slično, cijeli bi svijet reagirao. Srbi su to uspjeli zataškati, kao i bacanje boce na Balića i mene od koje je Šešum završio u bolnici - istaknuo je Goluža.

Može li se i u četvrtak očekivati sličan scenarij?

- Ne vjerujem. No, uvijek netko može napraviti glupost, ali se nadam da će domaćini napraviti sve što mogu da se takvo što spriječi - istaknuo je bivši hrvatski izbornik.

Jeste li tada mogli pobijediti?

- Srbija je zasluženo pobijedila. Nismo poštovali dogovor u prvih deset minuta nastavka, dogodilo se ono čega sam se pribojavao - razigrao se srpski vratar Stanić. Srbija je imala strpljenja, suci su joj tolerirali napad od dvije minute i to je u principu sve - priča Goluža.

Šajkače su tamo dio folklora

Zanimljivo je da su rukometaši Srbije na dodjelu medalja došli sa šajkačama.

- To je tamo dio folklora - naglasio je Goluža, koji će vjerojatno utakmicu u Beogradu gledati uživo.

- Uspijem li riješiti neke stvari u Zagrebu gdje sam trenutačno, otići ću u Beograd te odande dan kasnije u Prešov gdje ću se priključiti svojoj momčadi Tatranu - rekao je Goluža.

Kakve su vaše prognoze za četvrtak?

- Hrvatska je kvalitetna i bude li u Beogradu bilo sve u redu, osvojit ćemo dva boda. No, trebat će igrati koncentrirano od prve do posljednje minute, igrači ne bi smjeli podleći atmosferi. Opet, i u nemogućoj atmosferi, imamo dovoljno igrača koji imaju veliko iskustvo igranja na “vrućim” parketima - zaključio je Slavko Goluža.

Druga utakmica tih dviju reprezentacija igrat će se u nedjelju 14. travnja u 20.30 sati u zadarskoj dvorani Višnjik.

