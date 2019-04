Najmoćniji čovjek Bayerna rekao nešto što će zabrinuti Niku Kovača

Što se krije iza ove izjave najmoćnijega Bayernova dužnosnika Karl-Heinza Rummeniggea (63) o statusu Nike Kovača?

– Ne postoji garancija za posao na klupi Bayerna. Nitko nema garanciju. Zašto? Svi se moraju dokazati, svi moraju pokazati što znaju i isporučiti rezultat. To je princip Bayerna. Svi moraju biti sposobni podnijeti veliki pritisak jer, tko to ne može, u krivom je klubu – kazao je Rummenigge.

Može li se iz ovoga istupa iščitati išta drugo osim novoga vala pritiska na hrvatskog stručnjaka koji je s Bayernom na putu prema dvostrukoj kruni (u prvenstvu je vodeći, u polufinalu kupa gostuje kod Werdera u Bremenu)?

Zanimljivo, iz posve suprotnoga kupa prema Niki je nastupio predsjednik Uli Hoeness.

– Naš trener posljednjih je tjedana bio izložen golemom pritisku. Tako se ne može raditi na duge staze. Naš odnos uvijek je bio u redu. Ako sam nečim nezadovoljan, to ne znači da ću sutra otpustiti Kovača. Možemo jedan drugome uputiti kritiku. Nema problema čak ni ako završimo na drugom mjestu – kazao je Hoeness i tako stao u zaštitu Hrvata na klupi Bavaraca.

Proslavljeni golgeter

Tko je uopće Karl-Heinz Rummenigge u Bayernu i koliko je teška njegova riječ? Nominalno, Rummenigge u bavarskom klubu od 2002. godine obnaša funkciju predsjednika izvršnog odbora nogometnog odjela (FC Bayern München AG). U njegovoj su nadležnosti ‘vanjski odnosi, novi mediji, poslovi upravljanja i zastupanja holdinga u nacionalnim i međunarodnim tijelima.’ Uza sve to, Rummenigge je, kao najveća igračka legenda u Bayernovoj upravi, proslavljeni golgeter s desetogodišnjim stažem (310 nastupa, 162 pogotka), uz Ulija Hoenessa ključni čovjek u donošenju stručnih strateških odluka, dakle i koautor dovođenja Nike Kovača za trenera.

Tako mu se prošle jeseni, kada je Bayern bio u krizi, otelo i ovo:

– Kovač poznaje Bayern i u pozitivnom je smislu ekstreman tip. Baš je osoba po mojoj mjeri, jako mi se sviđa. U njemu vidim trenera koji se želi boriti, koji želi unijeti promjene, ali i koji mora promijeniti nekoliko stvari. Svi smo mu voljni pružiti priliku.

I kojemu Rummeniggeu sada vjerovati – onome koji Niki poručuje da se još mora dokazati ili ovome kojemu se jako sviđa?

Naime, kako objasniti činjenicu da Niko Kovač na vrhuncu krize prošle jeseni, kada mu je Borussia (D) bježala čak devet bodova, a igrači mu počeli okretati leđa, nije bio smijenjen, a godinu ranije, već u rujnu, Rummenigge je torpedirao s klupe Bayerna slavnoga Ancelottija? Nije mu honorirao ni naslov prvaka iz prethodne sezone.

– Momčad od početka sezone nije ispunila očekivanja koja smo postavili pred njih. Želim se zahvaliti Carlu, on je moj prijatelj i to će ostati, no ovo je profesionalna odluka – obrazložio je Rummenigge smjenu trenera.

Najžešći istup prema nekome od bivših trenera Bayerna Rummenigge je imao prema Louisu van Gaalu, osvajaču dvostruke krune 2010. i finalistu Lige prvaka.

– S njim nije bilo lako raditi. Htio je “vangaalizirati” naš klub. To je čovjek golema ega – kazao je Rummenigge uz dodatak kako je “znao da je pred njima teško razdoblje kada je vidio da je Van Gaal održao prezentaciju svoje autobiografije u snobovskom restoranu”.

‘Biografija i vizija’

Upravo na toj promociji knjige “Biografija i vizija” Van Gaalov ego ošinuo je stol za kojim su sjedili Rummenigge i Hoeness. Nizozemac im je, predajući im knjigu, arogantno poručio:

– Važno je da je pročitate. Možda nešto iz nje i naučite.

Šest mjeseci kasnije Van Gaal je odletio s klupe.

Rummeniggeov trenerski mezimac u Bayernu bio je Pep Guardiola, za kojega je kazao da je – genij.

– Pep je učinio Bayern profesionalnijim. On ima visoka očekivanja, ali pritom respektira tradiciju kluba. Ima mnogo ideja, neke od njih su neuobičajene, ali nikada lude. Bayern nikada nije igrao tako dobro kao pod Guardiolinim vodstvom – istaknuo je Rummenigge koji nije želio rastanak sa Španjolcem na isteku ugovora 2016. godine.

Karl-Heinz Rummenigge svakako je jedan od najvećih njemačkih nogometaša u povijesti, dobitnik Zlatne lopte France Footballa (1980., 1981.), europski prvak i dvostruki svjetski doprvak s elfom. Rođen je u Lippstadtu, gradiću u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, igrao je za Bayern i Inter, a karijeru završio u švicarskom Servetteu. Kao dužnosnik bio je 2013. protagonist skandala s Rolexima na münchenskom aerodromu nakon slijetanja iz Dohe. Carinici su mu u prtljazi pronašli dva skupocjena sata koja nije bio prijavio. Osim javnoga sramoćenja za utaju šeikovih poklona, Rummenigge je bio sudski kažnjen s 250 tisuća eura.

