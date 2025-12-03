Zagreb više nije najgora momčad Lige prvaka: 'Nitko nas ne može pobijediti deset puta zaredom'

Rukometaši Zagreba tek su u desetom kolu elitne skupine Lige prvaka upisali prvu pobjedu. Svladali su makedonski Pelister s 27:23 i sada više nisu najgora momčad Lige prvaka. Po dva boda osvojili su Dinamo iz Bukurešta i norveški Kolstad u drugoj skupini. Norvežani imaju najgori omjer primljenih i datih pogodaka pa je Zagreb ukupno gledajući rezultate u obje skupine ispred njih. To će se teško promijeniti i nakon što Norvežani danas odigraju svoju utakmicu jer im u goste dolazi vodeća momčad skupine, berlinske "lisice".

-Nitko ne može pobijediti Zagreb deset puta za redom – rekao je Jakov Gojun, kapetan momčadi.

Zagreb je ušao prilično loše u susret jer su gosti u 8. minuti imali vodstvo od 5:1. Nije slutilo na dobro, Zagreb je ušao u susret s previše grča, bilo je previše pogrešaka, a vratar gostiju Heidarirad branio je čudesno. Nenad Šoštarić, trener Zagreba, koji je usprkos obiteljskoj tragediji, sjeo na klupu, pozvao je minutu odmora. Nakon time-outa Zagreb je puno bolje izgledao i već je do 19. minute bilo neodlučeno, a prvo vodstvo domaćin je upisao u 22. minuti.

U drugom poluvremenu na vrata Zagreba stao je Sandro Meštrić. I u 30 minuta imao je 12 obrana, od čega jedan sedmerac. Završio je poluvremenu s 50 posto uspješnih obrana. S takvom statistikom njegova momčad jednostavno nije mogla izgubiti. Raspucao se u napadu Filip Glavaš koji se zaustavio na deset pogodaka. Kada je sve bilo gotovo, priliku je umjesto Glavaša dobio Mateja Dodić koji je upisao prve minute u dresu Zagreba. Naime, otkako je došao iz Vojvodine zbog operacije nije igrao sve do sada.

- Ovo je velika pobjeda trenera Šoštarića i momčadi. Sve nam je lakše s tom jednom pobjedom makar se situacija nije bitno promijenila, ali vjerujem da ćemo nastaviti rasti. Osim samog starta imali smo kontrolu utakmice, naša pobjeda nije došla u pitanje – rekao je Gojun.

Ušao je u obranu baš kad je trebalo, kada je Pelister stiskao, pokušavajući doći do izjednačenja.

- Igrali smo dobru, čvrstu utakmicu, kao momčad smo dominirali i na kraju zaslužili pobjedu. Nakon svih muka ove sezone, ovo je jedna dobra stvar i nema razloga da tako ne nastavimo – istaknuo je Ivano Pavlović.

Dugačka stanka čeka Zagreb u elitnoj skupini Lige prvaka. Nastavak slijedi tek 18. veljače kada u Arenu dolazi francuski PSG. Za igrače Zagreba još nema odmora jer su preostale još dvije utakmice u domaćem prvenstvu, protiv Varaždina u gostima i s Umagom kod kuće. Potom slijedi stanka zbog reprezentacije. U veljači bi Zagreb trebao biti jači za oporavljene Karačića i Klaricu, a stiže na polusezoni i Ćeško iz Izviđača.

- Napokon se otvorilo, uspjeli smo pobijediti i ovo nam je vjetar u leđa u nastavku sezone. Bilo je važno pobijediti Pelister s više od dva pogotka razlike koliko smo izgubili u Bitoli. Nikad se ne zna, možda ćemo na kraju imati isti broj bodova pa smo sada mi u prednosti. Dva boda su tu, možda su stigla prekasno, možda nisu. Hvala gledateljima koji nas nisu iznevjerili nakon devet poraza u Ligi prvaka - rekao je Glavaš.

Sretan je bio i Nenad Šoštarić, trener Zagreba

- Pokazali smo da smo ekipa. Gubili smo na početku jer smo imali nekoliko promašenih šuteva a kada smo ubrzali protok lopte sve je sjelo na svoje mjesto. Imali smo malih problema u obrani zbog dva rana isključenja Gojuna. Meštrić je pokazao sve svoje kvalitete i bez obrana vratara nema se što tražiti u Ligi prvaka. Ništa, sada nas tek od veljače čeka nastavak sezone u Europi i sigurno da ću u svaku sljedeću utakmcicu ići s namjerom da je pobijedim - rekao Šoka.