Siromašna djevojčica za ručak u školi dobila krekere, gesta nogometaša je odjeknula u svijetu

U osnovnoj školi nedaleko od Verone jedna djevojčica iz siromašne obitelji migranata za ručak je dobila krekere i malo tune, dok su druga djeca jela tjesteninu.

To je rastužilo djevojčicu koja se rasplakala u kantini. Gradonačelnik Minerbe Andrea Girardi kazao je kako roditelji te djevojčice ne mogu platiti obrok u školskoj kantini i da onda ne bi bilo pravedno prema roditeljima ostale djece.

>> Pogledajte što voze hrvatski reprezentativci

Skandalozna izjava odjeknula je u talijansku javnosti, a prvi je reagirao Interov krilni napadač Antonio Candreva (32), suigrač naših Marcela Brozovića i Ivana Perišića.

Talijanski reprezentativac odlučio je djevojčici plaćati svakodnevni obrok u školskoj kantini.

- Spreman sam pomoći roditeljima djevojčice i plaćati njezine obroke u školskoj kantini - istaknuo je Antonio Candreva i tako odgovorio gradonačelniku Minerbe.

>> Pogledajte vrijednost hrvatskih reprezentativaca

Slučaj je podijelio Italiju, a prednjače političari anti-imigrantske i populističke Lige, koja Italijom vlada s anti-establišmentskim pokretom Pet zvijezda. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini najpoznatiji je član Lige, a u istoj stranci je i gradonačelnik Minerbe Andrea Girardi.

Talijanska javnost osudila je Girardijevu izjavu 'o krekerima i tuni' i mnogi je smatraju diskriminirajućom i ponižavajućom za dijete siromašnih roditelja.

Priča se proširila društvenim mrežama i otkriveno je da još ima djeca iz izbjegličkih obitelji koja su izložena sličnom tretmanu. No ima slučajeva gdje se učitelji odriču svog obroka u korist djece čiji roditelji ne mogu platiti školsku kantinu, piše dnevnik La Republica.

A girl from a poor immigrant family was given tuna and crackers instead of the normal school lunch.



Then, Inter Milan football star Antonio Candreva stepped in.



Full story: https://t.co/k5gNoyegty pic.twitter.com/H3arNSArEi