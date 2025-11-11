Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVJEROJATNO

Srpski reprezentativac otkrio čime ga je Modrić oduševio: 'Za to nema objašnjenja, kao robot je'

Serie A - AC Milan v AS Roma
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
11.11.2025.
u 21:39

O njegovim igračkim kvalitetama ne treba pričati. Mnogo nam znači i dao je našoj momčadi ono što nam je nedostajalo, tu sigurnost

Strahinja Pavlović 24-godišnji je stoper srpske nogometne reprezentacije i Milana u kojem mu je od ove godine suigrač i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Pavlović se ove sezone prometnuo u jednog od stožernih igrača momčadi Massimiliana Allegrija pa je tako nastupio u svih 11 utakmica Rossonera u Serie A ove sezone, a uspio je upisati i dva pogotka te asistenciju.

Posebno impresivan bio je njegov pogodak protiv Rome u 10. kolu kada je poput napadača istrčao kontru i matirao sunarodnjaka Milu Svilara te donio pobjedu svojoj momčadi. Povodom okupljanja srpske reprezentacije uoči utakmica s Latvijom i Engleskom kojima će Srbija zaključiti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sljedeće godine, dao je intervju za službenu stranicu srpskog nogometnog saveza, a dio je posvetio i hrvatskom kapetanu.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Novinar ga je upitao kako objašnjava kako Modrić i dalje igra na najvišoj razini i s punih 40 godina. 

- Nema objašnjenja. Volio bih da mogu objasniti to što on radi. Često ga pitam je li u redu, da mi otkrije tajnu da i ja znam o čemu se tu radi. Nevjerojatan je i ovako kao tip, jako dobra osoba - započeo je branič Milana.

- O njegovim igračkim kvalitetama ne treba pričati. Mnogo nam znači i dao je našoj momčadi ono što nam je nedostajalo, tu sigurnost. Kad je ispred mene jednostavno znam, ako mu dodam loptu, ne moram se brinuti. Zaista sjajan igrač koji nam dosta znači i nevjerojatno je stvarno da je u 40. godini u takvoj fizičkoj spremi.

Otkrio je i detalj koji ga je najviše iznenadio kod hrvatskog kapetana.

Zanimljivo je, sada imamo tjedan dana između utakmica jer ne igramo Europu, i vrlo često nam mister zna taj treći dan nakon utakmice ubaciti teretanu dvaput. Ja se sjećam da za starije igrače teretana ne postoji, ali on... On radi sve, nevjerojatno, kao robot - zaključio je Pavlović.

U tom intervjuu istaknuo je i milanski derbi koji Rossonerima slijedi nakon reprezentativne stanke i kako mu puno znače ovacije San Sira. Pohvalio je i trenera Allegrija za kojeg je rekao kako puno razgovora s igračima i kako je jako pozitivna osoba.

Ključne riječi
srpska nogometna reprezentacija Strahinja Pavlović Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja