Srpski reprezentativac otkrio čime ga je Modrić oduševio: 'Za to nema objašnjenja, kao robot je'

Strahinja Pavlović 24-godišnji je stoper srpske nogometne reprezentacije i Milana u kojem mu je od ove godine suigrač i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Pavlović se ove sezone prometnuo u jednog od stožernih igrača momčadi Massimiliana Allegrija pa je tako nastupio u svih 11 utakmica Rossonera u Serie A ove sezone, a uspio je upisati i dva pogotka te asistenciju.

Posebno impresivan bio je njegov pogodak protiv Rome u 10. kolu kada je poput napadača istrčao kontru i matirao sunarodnjaka Milu Svilara te donio pobjedu svojoj momčadi. Povodom okupljanja srpske reprezentacije uoči utakmica s Latvijom i Engleskom kojima će Srbija zaključiti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sljedeće godine, dao je intervju za službenu stranicu srpskog nogometnog saveza, a dio je posvetio i hrvatskom kapetanu.

Novinar ga je upitao kako objašnjava kako Modrić i dalje igra na najvišoj razini i s punih 40 godina.

- Nema objašnjenja. Volio bih da mogu objasniti to što on radi. Često ga pitam je li u redu, da mi otkrije tajnu da i ja znam o čemu se tu radi. Nevjerojatan je i ovako kao tip, jako dobra osoba - započeo je branič Milana.

- O njegovim igračkim kvalitetama ne treba pričati. Mnogo nam znači i dao je našoj momčadi ono što nam je nedostajalo, tu sigurnost. Kad je ispred mene jednostavno znam, ako mu dodam loptu, ne moram se brinuti. Zaista sjajan igrač koji nam dosta znači i nevjerojatno je stvarno da je u 40. godini u takvoj fizičkoj spremi.

Otkrio je i detalj koji ga je najviše iznenadio kod hrvatskog kapetana.

Zanimljivo je, sada imamo tjedan dana između utakmica jer ne igramo Europu, i vrlo često nam mister zna taj treći dan nakon utakmice ubaciti teretanu dvaput. Ja se sjećam da za starije igrače teretana ne postoji, ali on... On radi sve, nevjerojatno, kao robot - zaključio je Pavlović.

U tom intervjuu istaknuo je i milanski derbi koji Rossonerima slijedi nakon reprezentativne stanke i kako mu puno znače ovacije San Sira. Pohvalio je i trenera Allegrija za kojeg je rekao kako puno razgovora s igračima i kako je jako pozitivna osoba.