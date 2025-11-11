Naši Portali
TUŽNE VIJESTI

Teška tragedija pogodila svijet nogometa: Mladi Brazilac ubijen hicem iz puške koju je čistio njegov brat

Svijeća
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 18:24

Smatran je jednim od najvećih klupskih talenata u svojoj generaciji, a krasile su ga dobra tehnika i brzina

18-godišnji brazilski nogometaš Wanderson Brandao da Sousa preminuo je nakon što je pogođen metkom iz puške koju je čistio njegov dvije godine mlađi brat brat. Tragični događaj odvio se u ponedjeljak u njihovoj kući u gradu Aragoiania koji se nalazi u saveznoj državi Goias.

Lokalni mediji pišu kako je 16-godišnjak čistio pušku koja je neočekivano opalila, a metak je Wandersona pogodio u vrat. Nije poznato u čijem je puška vlasništvu, ali policija ju je zaplijenila, a pokrenuta je i istraga. Policija ovu tragediju vodi kao nesretni slučaj.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Wanderson je bio član lokalnog kluba Awagoiania FC, a pokrivao je poziciju lijevog beka. Nakon njegove smrti, klub je odmah prekinuo sa svim aktivnostima te su poslali poruku podrške. "Wanderson Brandao da Sousa. Naša sućut obitelji i prijateljima. Neka Bog utješi sva naša srca" - napisao je klub.

Wanderson je prošao sve mlađe dobne skupine Aragoianije, a nedavno je počeo dobivati prilike i za seniorsku momčad. Smatran je jednim od najvećih klupskih talenata u svojoj generaciji, a krasile su ga dobra tehnika i brzina. 
Ključne riječi
mladi nogometaši smrt Brazil

