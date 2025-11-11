Naši Portali
Prijavi grešku
RENOMIRANI PORTAL:

Vatreni je prekrižen munjevitom reakcijom nakon burne avanture s Playboyevim modelom

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.11.2025.
u 20:57

Svjetski ugledni i poznati portal SportBible prisjetio se jedne priče koja datira iz 2009. godine, a vezana je za bivšeg nogometaša Dinu Drpića i Nives Celzijus

Jedan od najpoznatijih sportskih portala SportBible na današnji dan se prisjetio jedne avanture koja se dogodilo davne 2009. godine, a u glavnim ulogama je bio tadašnji par Dino Drpić i Nives Celzijus.

Razveli su se još 2014. godine, no neke stvari se još uvijek pamte, na jednu epizodu podsjetio je SPORTbible, prenoseći što su bivši vatreni te nekadašnja zvijezda Dinama i Nives radili na Maksimiru.

- Dino je zatražio da se svjetla upale i onda je ispunio svoj san o se*su na centru nogometnog terena. Bilo je to jako ‘prljavo'. Celzijus je bivši model Playboya, a u Hrvatskoj je poznata kao pjevačica i glumica. Nakon glasa o onome što se dogodilo, brzo je stigla reakcija kluba u Zagrebu.

Bivši stoper vatrenih je automatski završio na transfer listi, uslijedila je posudba u njemački Karlsruher, dok se u Dinamo više nikada nije vratio. 

Drpiću je svojevremeno propao transfer karijere u turski Bešiktaš jer je navijačima Hajduka pokazao golu stražnjicu, kada su to Turci doznali, posao je otkazan. Umjesto problematičnog bivšeg nogometaš angažiran je Gordon Schildenfeld koji je kasnije igrao na Euru 2012. za vatrene. 

Kasnije je imao i neke financijske dugove zbog kockanja, Zdravko Mamić je govorio o tome kako ga je spašavao u nekoliko navrata, ali naposlijetku je odustao od toga. 

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Ključne riječi
Dinamo Nives Celzijus hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dino Drpić

