MORALI SU REAGIRATI

Srpska državna televizija oglasila se nakon skandala s grbom, tvrde da nisu krivi: 'Ispričavamo se...'

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija
Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
12.01.2026.
u 16:45

Veliki propust dogodio se tijekom prijenosa utakmice Europskog prvenstva u vaterpolu između Srbije i Nizozemske. Srpska radiotelevizija (RTS) umjesto srpske, prikazala je crnogorsku zastavu, a nakon bijesa javnosti oglasili su se priopćenjem

Tijekom utakmice prvog kola Europskog prvenstva u vaterpolu između Srbije i Nizozemske, koja se igrala u Beogradu, dogodio se nevjerojatan gaf koji je izazvao burne reakcije i pravi skandal u susjednoj državi. Naime, u prijenosu srpske nacionalne televizije, po završetku druge četvrtine, na ekranu se uz ime Srbije pojavila zastava Crne Gore. Kao da to nije bilo dovoljno, napravljena je i druga pogreška pa je umjesto nizozemske zastave prikazana zastava Malte. Propust je izazvao lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a gledatelji i navijači nisu mogli vjerovati kakva se pogreška dogodila na javnom servisu tijekom prijenosa tako važnog natjecanja. Cijela situacija postala je još bizarnija jer je Srbija u toj utakmici slavila tek nakon dramatičnog raspucavanja petercima.

Nakon što je incident odjeknuo u regionalnim medijima, o svemu se oglasila i Srpska radiotelevizija (RTS) koja je objavila poduže priopćenje za javnost. U njemu su detaljno objasnili kako je došlo do pogreške, no pritom su svu odgovornost prebacili na vanjske suradnike, ustvrdivši kako RTS-ovi zaposlenici nisu izravno krivi za skandalozni propust. Naglasili su kako je za grafičku obradu podataka i sve grafike koje se prikazuju tijekom prijenosa zadužena talijanska tvrtka, a ne njihovi ljudi u režiji.

Foto: screenshot X

"Europska federacija vodenih sportova (European Aquatics) povjerila je grafičku obradu podataka talijanskoj kompaniji Micro plus, koja samostalno i neovisno od reportažnih kola RTS-a emitira rezultat i sve grafičke podatke. Ključno je istaknuti da redatelj u reportažnim kolima RTS-a nema utjecaja na potpise koje već godinama na velikim natjecanjima radi kompanija Micro plus", stoji u priopćenju srpske televizije. Kako se navodi, pretpostavlja se da je do zabune došlo jer je neposredno prije te utakmice igran susret Crne Gore i Malte, pa zaduženi tehničari nisu na vrijeme promijenili zastave u sustavu.

S RTS-a su dodali kako je njihov redatelj primijetio pogrešku čim se pojavila u programu te je odmah zatražio od talijanskih kolega da uklone spornu grafiku, što je i učinjeno. "Obavijestio je kolege iz kompanije Micro plus gdje su pogriješili i da obrate pažnju na te vrlo važne detalje. O problemu je obaviješten i European Aquatics, a njihov predstavnik je nakon utakmice razgovarao sa zaposlenima iz kompanije Micro plus kako se takve ozbiljne pogreške više ne bi ponavljale", poručili su. Na kraju, unatoč prebacivanju odgovornosti, uputili su ispriku javnosti. "RTS se ispričava gledateljima zbog greške koju je načinila talijanska kompanija Micro plus", zaključuje se u priopćenju.
Ključne riječi
Crna Gora EP vaterpolo 2026. Srbija

