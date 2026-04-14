Tisuće u istom problemu: Zbog tuđih dugova završio u blokadi, nije ni znao da duguje

Kad je navršio 18 godina, otac s kojim je rijetko bio u kontaktu zamolio ga je da potpiše "neki papir za Grad" kako bi dobio na korištenje gradski stan. U želji da pomogne ocu, potpisao je o ugovor o suvlasništvu. Živio je s bakom, a nakon srednje škole zaposlio se i otišao u podstanare. Nakon nekoliko godina nazvao ga je otac i rekao mu da na adresu stana uporno dolaze računi od Čistoće koji glase na njegovo ime. Pokazalo se da otac te račune nije plaćao, a sina ni on, a ni itko iz Čistoće, nije nazvao i upozorio na dug koji se popeo na 1700 eura. Račun mu je blokiran, počela su stizati rješenja o ovrsi. Jedan je to od desetaka tisuća slučajeva blokiranih računa, no za razliku od tog, većina je manje zamršena i odnosi se na nemogućnost plaćanja rata kredita bankama i raznim tvrtkama koje posuđuju novac, kašnjenja s plaćanjem računa telekomima, agencijama za naplatu potraživanja, komunalnim tvrtkama... Prema podacima koje je objavila pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, 196.807 građana ušlo je u 2026. godinu s dugom od 2,99 milijarde eura.

To je 2358 građana manje nego godinu prije, no dug je veći. Usporedbe radi, na kraju 2023. godine dug je iznosio 600 milijuna manje. Fina je objavila da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje na kraju veljače ove godine bilo evidentirano 197.648 potrošača s tri milijarde eura duga za glavnicu i 1,2 milijardi za kamate, ukupno dakle 4,2 milijarde eura. "Koliko je teško izaći iz začaranog kruga ovrha, govori podatak da i dalje prevladavaju dugotrajne blokade, pa je dulje od godinu dana bilo blokirano 75,3 posto ili 148.186 potrošača s 92,6 posto ukupnog duga. Na njihov težak socioekonomski položaj ukazuje i podatak da je 77.018 građana bilo blokirano jer nisu mogli podmiriti dug čiji iznos ne prelazi 1327 eura", ističe pučka pravobraniteljica. Građani se i dalje rijetko odlučuju na pokretanje stečaja.

Prema Zakonu o stečaju potrošača, Fina svim potrošačima koji u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 2654,46 eura po osnovi glavnice i neprekidno su u blokadi duže od tri godine, poštom dostavlja poziv da se u roku od 15 dana očituju jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Ako se odluče na taj korak i sud utvrdi da im je vrijednost imovine koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa manja od 1327,23 eura, donosi se Rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja kojim će potrošača osloboditi plaćanja preostalih obveza.

Ponovno blokirani



Ako je vrijednost imovine veća od 1327,23 eura, sud imenuje povjerenika koji će u roku 12 mjeseci unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire... Tijekom 2025. godine podnijeto je samo 18.894 prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača, a njegovom provedbom deblokirana su 4942 potrošača, od kojih je 1685 ponovno blokirano jer su počeli ponavljati greške. Glavni razlozi zbog kojih se građani ne odlučuju na stečaj su neinformiranost, strah od gubitka nekretnine ili druge imovine i primanja, pojašnjava Šimonović Einwalter.