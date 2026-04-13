Banalnost zla: odgovorni za genocid imaju lice 'običnog čovjeka'

Prije točno 65 godina svijet je vidio lice zla. Adolf Eichmann – istinsko čudovište, unatoč svome ljudskom obliku i blagoj pojavi – sjedi u sudnici u novonastaloj izraelskoj državi. Zloglasni nacist, nadaleko poznat kao "arhitekt holokausta", optužen je za nezamislive zločine protiv čovječnosti – ubojstvo milijuna ljudi.



Njegova suhoparna, tehnička titula, otprilike prevedena kao glavni nacistički "logistički koordinator", odaje njegov mehanički pristup poslu, ali ne otkriva užas koji se skriva iza toga. "Logistika" kojom je Eichmann "koordinirao" bilo je sustavno okupljanje i deportacija Židova i drugih u nacističke koncentracijske logore, u kojima će biti usmrćeni. Suđenje je počelo 11. travnja 1961. godine u Jeruzalemu. Nekoliko mjeseci svijet je putem televizijskih prijamnika netremice pratio kako izraelski tužitelji i istražitelji metodično izlažu dokaze za Eichmannove zločine. Tijekom suđenja Eichmann je sjedio u kabini od neprobojnog stakla, kao moćni organizator genocida koji je prisiljen suočiti se s vlastitim postupcima, pitajući se kako je uopće ovamo dospio.