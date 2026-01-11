Naši Portali
GAF SUSJEDA

Nevjerojatan kiks srpske državne televizije na europskom prvenstvu: Navijači ne mogu vjerovati

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija
Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 11:46

Društvene mreže ubrzo su preplavljene kritikama i reakcijama, a brojni navijači otvoreno su izrazili nezadovoljstvo ovakvim propustom nacionalne televizije

Vaterpolisti Srbije otvorili su nastup na Europskom prvenstvu u Beogradu dramatičnom pobjedom protiv Nizozemske. Međutim, pažnja javnosti nije bila usmjerena samo na događanja u bazenu nego i na velik gaf na srpskoj nacionalnoj televiziji. Tijekom prijenosa na RTS-u dogodio se kiks koji je izazvao burne reakcije srpskih navijača. Uz ime Srbije na službenoj grafici se u jednom trenutku pojavila zastava susjedne Crne Gore.

Pretpostavlja se kako je do pogreške došlo zbog ranijeg prijenosa utakmice Crne Gore protiv Malte, nakon koje u režiji ili grafičkoj pripremi nije na vrijeme promijenjena zastava države. Društvene mreže ubrzo su preplavljene kritikama i reakcijama, a brojni navijači otvoreno su izrazili nezadovoljstvo ovakvim propustom nacionalne televizije.

Srpski vaterpolisti su uoči susreta slovili za ogromne favorite, međutim do bodova su stigli znatno teže nego što se očekivalo. Utakmica je odlučena tek nakon raspucavanja petercima, a VAR provjera je spriječila i potpunu senzaciju Nizozemske.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Europsko prvenstvo RTS Vaterpolo Srbija

