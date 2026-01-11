Nevjerojatan kiks srpske državne televizije na europskom prvenstvu: Navijači ne mogu vjerovati

Vaterpolisti Srbije otvorili su nastup na Europskom prvenstvu u Beogradu dramatičnom pobjedom protiv Nizozemske. Međutim, pažnja javnosti nije bila usmjerena samo na događanja u bazenu nego i na velik gaf na srpskoj nacionalnoj televiziji. Tijekom prijenosa na RTS-u dogodio se kiks koji je izazvao burne reakcije srpskih navijača. Uz ime Srbije na službenoj grafici se u jednom trenutku pojavila zastava susjedne Crne Gore.

Pretpostavlja se kako je do pogreške došlo zbog ranijeg prijenosa utakmice Crne Gore protiv Malte, nakon koje u režiji ili grafičkoj pripremi nije na vrijeme promijenjena zastava države. Društvene mreže ubrzo su preplavljene kritikama i reakcijama, a brojni navijači otvoreno su izrazili nezadovoljstvo ovakvim propustom nacionalne televizije.

Grafika na RTS-u koja je zbunila sve:



U bazenu Srbija, na ekranu... https://t.co/uY9NTgIFIv#srbija #crnagora #delfini #waterpolo #vaterpolo pic.twitter.com/mzR3cepyKg — Sport Klub (@sportklub) January 10, 2026

Srpski vaterpolisti su uoči susreta slovili za ogromne favorite, međutim do bodova su stigli znatno teže nego što se očekivalo. Utakmica je odlučena tek nakon raspucavanja petercima, a VAR provjera je spriječila i potpunu senzaciju Nizozemske.