Početak pune primjene novog sustava kontrole na granicama Europske unije odrazio se i na najbliže hrvatsko susjedstvo. Kilometarske kolone na cestovnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom stvorile su se već prvog dana primjene sustava ulaska/izlaska (EES), a mjerodavne su vlasti to djelomično pripisale i produženom vikendu. Iako bi dugoročno trebao olakšati i ubrzati prelazak granice EU za državljane trećih zemalja, EES je zasad uglavnom stvorio poteškoće. U samo jednom danu odbijen je ulazak za više od 3200 osoba, najčešće zbog prekoračenja dopuštenog boravka u EU, poznatog kao "overstay". Iako je riječ o odluci Europske unije, negativne reakcije u BiH zasad su uglavnom usmjerene prema službenom Zagrebu. To je donekle i razumljivo jer je cestovnim putem Hrvatska jedini ulaz iz BiH u EU.
Unatoč zahtjevima Europske unije, Bosna i Hercegovina do danas nije uvela vize za državljane Turske, Kine, Rusije, Azerbajdžana i nekih arapskih zemalja
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Još iz kategorije
