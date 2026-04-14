Početak pune primjene novog sustava kontrole na granicama Europske unije odrazio se i na najbliže hrvatsko susjedstvo. Kilometarske kolone na cestovnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom stvorile su se već prvog dana primjene sustava ulaska/izlaska (EES), a mjerodavne su vlasti to djelomično pripisale i produženom vikendu. Iako bi dugoročno trebao olakšati i ubrzati prelazak granice EU za državljane trećih zemalja, EES je zasad uglavnom stvorio poteškoće. U samo jednom danu odbijen je ulazak za više od 3200 osoba, najčešće zbog prekoračenja dopuštenog boravka u EU, poznatog kao "overstay". Iako je riječ o odluci Europske unije, negativne reakcije u BiH zasad su uglavnom usmjerene prema službenom Zagrebu. To je donekle i razumljivo jer je cestovnim putem Hrvatska jedini ulaz iz BiH u EU.