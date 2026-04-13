Nakon neuspješnih pregovora između Irana i SAD-a, održanih u Pakistanu, kriza je ponovno eskalirala i ušla u novu, opasniju fazu koja bi mogla utjecati na globalnu ekonomiju. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da naredi blokadu brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka imala je gotovo trenutan i predvidljiv učinak na globalna tržišta.
Cijene nafte naglo su porasle i ponovno premašile granicu od 100 dolara po barelu, dok su azijske burze zabilježile pad, a europski terminski ugovori najavili su negativno otvaranje tržišta. Riječ je, zapravo, o de facto pomorskoj blokadi Irana, na koju Teheran odgovara prijetnjama zatvaranja cijelog Perzijskog zaljeva. Takav scenarij mogao bi ponovno izazvati kolaps globalnog energetskog tržišta, osobito nafte i plina.
Trumpova blokada iranskih luka vodi globalnom kolapsu
Na pomorsku blokadu Irana Teheran odgovara prijetnjama zatvaranja cijelog Perzijskog zaljeva
" Nobelovac" je ljut i na papu !!! I njemu održao javno predavanje.Svašta.
Ha? Pa zaljev je osim za kineze ionako blokiran. Za dodatno razumjevanje strateške problematike Indonezija je vjerojatno u dogovoru sa svojo sunitskom braćom iz zaljeva potpisala sporazum o strateškoj vojnoj suradnji s USA što amerima daje kontroli nad malačkim prolazomm što definitivno stavlja kineze u vrlo nezgodan položaj... Ja bi na kineskom mjestu u ovoj konstrlaciji izabrao zajednički pritisak na Iran i partnerstvo s USA. Na kraju krajeva USA im je najveći trgovinski partner. Puno bolje od konfrontacije... Ako dođe di kina usa dogovora, tko li će u svijetu ostati na začelju? Pita se pitam...
Kineski ministar obrane, Dong Jun, bio je kristalno jasan u svom govoru, reagirajući na odluku američkog zapovjedništva CENTCOM-a da fizički blokira pristup iranskim lukama. „Kineski brodovi nastavljaju ulaziti i izlaziti iz voda Hormuškog tjesnaca. Imamo trgovinske i energetske sporazume ss Iranom, koje ćemo poštovati i pridržavati ih se. Očekujemo da se drugi ne miješaju u naše poslove. Iran kontrolira Hormuški tjesnac i on nam je otvoren“, citirao je kineskog ministra indijski Business Today. Kineska mornarica (PLAN) već je prisutna u Arapskom moru, a prema izvješćima South China Morning Posta (SCMP), njihovi razarači mogli bi pratiti kineske tankere kroz tjesnac.