Trumpova blokada iranskih luka vodi globalnom kolapsu

Nakon neuspješnih pregovora između Irana i SAD-a, održanih u Pakistanu, kriza je ponovno eskalirala i ušla u novu, opasniju fazu koja bi mogla utjecati na globalnu ekonomiju. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da naredi blokadu brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka imala je gotovo trenutan i predvidljiv učinak na globalna tržišta.



Cijene nafte naglo su porasle i ponovno premašile granicu od 100 dolara po barelu, dok su azijske burze zabilježile pad, a europski terminski ugovori najavili su negativno otvaranje tržišta. Riječ je, zapravo, o de facto pomorskoj blokadi Irana, na koju Teheran odgovara prijetnjama zatvaranja cijelog Perzijskog zaljeva. Takav scenarij mogao bi ponovno izazvati kolaps globalnog energetskog tržišta, osobito nafte i plina.