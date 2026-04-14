Statistika kaže da Atlético ima više od 80 posto šanse za prolaz, ali u Barci misle da im ne treba čudo

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka Atlético Madrid na domaćem će terenu dočekati Barcelonu i braniti prednost od 2:0 iz prve utakmice. Prema prognozama statističara, Atlético ima više od 80 posto šanse za prolaz, što znači da bi Kataloncima trebalo čudo. Ipak, s tim se ne slaže njihov trener Hansi Flick.

Ne treba nam čudo, samo moramo odigrati dobru utakmicu i onda je sve moguće, tješi se Flick.

Istina, Barça kad ima dobar dan može nauditi svakome, ali ove utakmice su kao stvorene za Atlético. Jer Barça mora napasti, a Diego Simeone obožava kad može momčad staviti u niski blok, a onda kontrama pokušati uništiti protivnika, u tome su možda i najbolji u Europi.

Zanimljivo je da Atlético u posljednjih pet utakmica u svim natjecanjima ima četiri poraza i jednu pobjedu, baš tu protiv Barcelone u LP-u, dok je kod Barçe obrnuto, ona ima četiri pobjede i taj već spomenuti poraz. U prvenstvu je blizu naslovu prvaka, ima devet bodova više od Reala, ali je zbog toga za vikend morala igrati punim gasom, dok je Simeone protiv Seville odmarao sve osim vratara.

Kod domaćina zbog žutih kartona neće igrati Marc Pubill, a David Hancko je i dalje ozlijeđen, ali dobra vijest je da su se treninzima vratili Cardoso i Jan Oblak. S druge strane, gosti imaju dva ozbiljna izostanka, Cubarsi ne igra zbog crvenog kartona, a Raphinha je i dalje ozlijeđen.

Ove dvije momčadi ove sezone međusobno su se sastale pet puta: Barcelona je pobijedila oba puta u prvenstvu (posljednji put u gostima prije deset dana kada je bilo 2:1), Atlético je bio bolji u Kupu (pobjeda 4:0 i poraz 0:3), uz već nekoliko puta spomenuti sraz u Ligi prvaka.

U drugoj večerašnjoj utakmici Liverpool će dočekati PSG. Parižani na Anfield nose prednost od 2:0 iz prve utakmice i veliki su favorit za prolazak dalje. Redsi imaju poprilično lošu sezonu, u prvenstvu su tek pet, s 18 bodova iza vodećeg Arsenala. Liga prvaka bila im je prilika za iskupljenje, ali prvi susret četvrtfinala njihovim navijačima ne daje puno razloga za optimizam. Ne samo što su izgubili već zbog toga što su pali bez ispaljenog metka. Svega 26 posto posjeda lopte, tri udarca u 90 minuta, od čega nijedan u okvir gola. Uz to, crveni imaju problema s izostancima, dok se PSG-u vratio i Barcola pa na raspolaganju imaju sve najbolje igrače.