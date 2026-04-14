Szijjártó je nestao nakon poraza Orbána, a sada je napokon viđen na jednom mjestu: 'Pronašli smo ga!'

Iako su ga mnogi tražili, nisu uspjeli pronaći mađarskog ministra vanjskih poslova i trgovine Pétera Szijjártóa nakon objave rezultata na mađarskim parlamentarnim izborima, kada je premijer Viktor Orbán priznao izborni poraz. Njegov nestanak bio je iznenađujući i odmah je otvorio pitanja, a brojni komentatori već su nagađali da je možda otputovao. Te su pretpostavke dodatno pojačane kada je istraživački novinar Szabolcs Panyi napisao da je u ponedjeljak ujutro iz Budimpešte poletio jedan od vladinih zrakoplova.

Ipak, pokazalo se da je Szijjártó u zemlji. Novinari hvg-a uočili su ga u ponedjeljak poslijepodne ispred zgrade Ministarstva, uskoro bivšeg radnog mjesta, te ga uspjeli i fotografirati dok je hodao prema svom vozilu. "Pronašli smo Pétera Szijjártóa", napisali su u objavi uz fotografiju. Ministar je posljednji put objavio nešto na svojoj Facebook stranici u nedjelju poslijepodne, a od objave izbornih rezultata nije se oglašavao novim objavama, već je samo promijenio naslovnu fotografiju u onu ranije postavljenu još 2023. godine.