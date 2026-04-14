Ovnovima stižu novci, a jedan horoskopski znak mora donijeti tešku odluku
Utorak donosi moćnu kombinaciju vatrene energije Ovna i emocionalne dubine Mjeseca u Ribama. Ovaj dan potiče hrabre poteze i nove početke, ali istovremeno zahtijeva osjetljivost i promišljenost u odnosima i financijama, prenosi The Kit.
Ovan: Za Ovnove je ovo izrazito pozitivan dan, ispunjen dobrom energijom i osjećajem da sve mogu riješiti. Spremni ste preuzeti inicijativu, a istraživanje koje ste obavljali iza kulisa moglo bi vam konačno donijeti financijsku korist, bilo kroz povišicu ili pomoć pri važnoj kupnji. Obiteljski odnosi su stabilni i pružaju vam sigurnost. Ipak, budite otvoreni za nova i neobična iznenađenja. U ljubavi je važno zadržati smirenost u komunikaciji kako vaša strastvena priroda ne bi bila pogrešno protumačena.
Bik: Bikovi će danas najviše profitirati kroz druženje i umrežavanje jer su im socijalne vještine na vrhuncu. Prijatelji i grupe mogu vam pomoći u promicanju nečega što vam je važno. Iako je dan povoljan za kraća putovanja, u financijskim pitanjima ključan je oprez. Izbjegavajte nagle odluke i oslonite se na svoj prepoznatljivi praktični pristup.
Blizanci: Blizancima zvijezde donose priliku da ostave sjajan dojam na druge, što može izravno ili neizravno dovesti do povećanja prihoda. Komunikacijske vještine su vam izoštrene, a novi razgovori mogu otvoriti neočekivane prilike. Moguć je i neuobičajen susret koji će vam dugoročno koristiti.
Rak: Rakovima se smiješe brojne prilike za putovanja, stoga djelujte ako vam se ukaže šansa, posebno ako se radi o putu s prijateljem. Na poslu bi vas šef, roditelj ili neka druga autoritativna figura mogla iznenaditi dobrim vijestima ili neočekivanim prijedlogom. Vaša emocionalna osjetljivost je pojačana, stoga odvojite vrijeme da razumijete svoje osjećaje prije nego što reagirate.
Lav: Lavovima je dan kao stvoren za financijske pregovore, osobito one koji se tiču zajedničke imovine, dugova ili nasljedstva. Ne ustručavajte se tražiti prednost jer je imate. Mogući su i uzbudljivi, nenadani planovi za putovanje ili prilika da učinite nešto posve drugačije. Djelujte brzo! Iako ste puni entuzijazma, ostanite skromni i izbjegavajte pretjerano samopouzdanje.
Djevica: Djevice danas moraju biti spremne na suradnju i kompromise, pogotovo u odnosu s partnerom ili bliskim prijateljem. Moguće je da će se iznenada pojaviti problem vezan za zajedničke financije ili nasljedstvo koji će zahtijevati brzu reakciju. Produktivnost će vam biti jaka ako ostanete disciplinirani i izbjegnete sklonost prekomjernoj analizi situacije.
Vaga: Dan je kao stvoren za Vage, koje će morati balansirati između privatnog i poslovnog života. Poslovna putovanja su vrlo izgledna, a suradnja s drugima donosi uspjeh. Partner ili blizak prijatelj mogao bi vas iznenaditi nečim što će vas zateći nespremnima, stoga budite na oprezu i spremni na brzu prilagodbu. Jasna komunikacija spriječit će nesporazume i ojačati vaše veze.
Škorpion: Škorpionima se savjetuje da prihvate sve pozive za druženje jer je pred njima zabavan i društven dan. Ipak, na području posla, zdravlja ili kućnih ljubimaca moglo bi doći do iznenađenja koja će zahtijevati vašu hitnu pažnju. Vjerujte svojoj intuiciji koja je danas iznimno jaka, ali izbjegavajte impulzivne reakcije jer će promišljeno djelovanje donijeti bolje rezultate.
Strijelac: Strijelcima će obiteljski razgovori teći glatko, a dan je idealan za zabavu kod kuće ili uživanje u poznatom okruženju. Društveni događaji mogli bi biti nepredvidivi - očekujte neočekivane pozive ili otkazivanja. Roditeljima se savjetuje dodatan oprez jer je dan sklon nezgodama za djecu. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve umjesto na brze pobjede.
Jarac: Jarci se danas osjećaju optimistično, pozitivno i puni su velikih ideja. Vaš entuzijazam je zarazan i okolina vas podržava. Međutim, vaša kućna rutina mogla bi biti prekinuta kvarom manjeg uređaja, sitnom štetom ili iznenadnim dolaskom gostiju, stoga bi bilo mudro napuniti hladnjak. Ovo je dobar dan za planiranje karijere i preuzimanje odgovornosti.
Vodenjak: Vodenjacima se savjetuje da poštuju svoje ideje o zaradi jer bi danas mogli pronaći način kako povećati prihode. S druge strane, budite pažljivi u svemu što govorite i radite jer je dan blago sklon nezgodama, a vaša dnevna rutina mogla bi biti prekinuta. Suradnja s drugima može donijeti pozitivne ishode, pa ostanite otvoreni za nove perspektive.
Ribe: S Mjesecom u vašem znaku, vaša intuicija i osjećaji su na vrhuncu. Odnosi s drugima bit će topli i prijateljski, a privlačit ćete sretne i pozitivne ljude. Ipak, budite oprezni s novcem i imovinom jer bi se moglo dogoditi nešto neočekivano. Slušajte svoj unutarnji glas i odvojite vrijeme za odmor i obnavljanje energije.