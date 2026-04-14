Tanker pod sankcijama SAD-a prošao Hormuškim tjesnacem, Vance: Postignut napredak u pregovorima

06:50 - Pakistan je predložio održavanje drugog kruga pregovora između SAD-a i Irana u Islamabadu u nadolazećim danima, javlja to Associated Press pozivajući se na dva pakistanska dužnosnika. Dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni raspravljati o tom pitanju s medijima, rekli su da će prijedlog ovisiti o tome hoće li strane zatražiti drugu lokaciju.

To dolazi nakon što razgovori između Washingtona i Teherana u pakistanskom glavnom gradu tijekom vikenda nisu uspjeli postići rješenje, a dogovoreno dvotjedno primirje bliži se kraju. Međutim, jedan od dužnosnika koje je citirao Associated Press tvrdio je da su ti početni razgovori bili dio tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni napor.

06:20 - Tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država prošao je u utorak kroz Hormuški tjesnac unatoč američkoj blokadi tog ključnog pomorskog puta, pokazuju podaci o prometu brodova LSEG-a, a prenosi Reuters. Tanker Rich Starry u kineskom je vlasništvu i s kineskom posadom, a prevozi oko 250 tisuća barela metanola, navodi se u podacima.

Sjedinjene Američke Države prethodno su uvele sankcije ovom tankeru i njegovom vlasniku, tvrtki Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zbog poslovanja s Iranom. Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) ranije je objavilo da će se od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu početi primjenjivati ​​blokada za sve brodove koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Teret Rich Starryja ukrcan je u Hamrijahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je ujedno bila i posljednja luka pristajanja broda.

06:10 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak je iranskom kolegi Abasu Arakčiju rekao da je ključno spriječiti bilo kakvu obnovu neprijateljstava na Bliskom istoku, istaknuvši da je Rusija spremna pomoći u postizanju dogovora.

„Lavrov je naglasio važnost sprječavanja ponovnog izbijanja oružanog sukoba i još jednom potvrdio nepokolebljivu spremnost Rusije da pomogne u rješavanju krize koja nema vojno rješenje”, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova o telefonskom razgovoru dvojice diplomata.

Iz ministarstva su dodali da je Arakči izvijestio Lavrova o pojedinostima američko-iranskih razgovora održanih proteklog vikenda u Pakistanu, završenim bez postizanja rješenja.

06:05 - Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News.

Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu.

Dodao je da SAD očekuje napredak po pitanju otvaranja Hormuškog tjesnaca, upozoravajući da će se pregovori promijeniti ako Teheran ne promijeni stav po tom pitanju.