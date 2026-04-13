Ovaj čovjek jedini u Europi može postati 'novi Orbán'

Tko će biti "novi Viktor Orbán"? Nakon što je mađarski premijer i po mnogočemu ideološki lider populista na Starom kontinentu izgubio izbore, postavlja se pitanje kako će se postaviti njegovi europski saveznici, prije svih slovački premijer Robert Fico. No, s Orbánom su uspoređivali i druge političare Europske unije koji su trenutačno na vlasti ili bi uskoro mogli biti – češkog premijera Andreja Babiša, talijansku premijerku Giorgiju Meloni, mogućeg novog-starog slovenskog premijera Janeza Janšu, hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, poljskog predsjednika Karola Nawrockog... Tko bi mogao, ako itko, preuzeti ulogu "Orbánova nasljednika"?