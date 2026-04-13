Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POPULISTI TRAŽE NASLJEDNIKA

Ovaj čovjek jedini u Europi može postati 'novi Orbán'

Autor
Dino Brumec
13.04.2026.
u 20:18

Ovaj francuski desničar nije toliko poznat kao njegova mentorica Marine Le Pen kojoj je sud zbog korupcije zabranio kandidaturu na izborima

Tko će biti "novi Viktor Orbán"? Nakon što je mađarski premijer i po mnogočemu ideološki lider populista na Starom kontinentu izgubio izbore, postavlja se pitanje kako će se postaviti njegovi europski saveznici, prije svih slovački premijer Robert Fico. No, s Orbánom su uspoređivali i druge političare Europske unije koji su trenutačno na vlasti ili bi uskoro mogli biti – češkog premijera Andreja Babiša, talijansku premijerku Giorgiju Meloni, mogućeg novog-starog slovenskog premijera Janeza Janšu, hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, poljskog predsjednika Karola Nawrockog... Tko bi mogao, ako itko, preuzeti ulogu "Orbánova nasljednika"?

Ključne riječi
Jordan Bardella Le Pen Fico Orban

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
20:32 13.04.2026.

Jedini koji je porobio institicije kao Orban u EU je Andrej Plenković. Milanović nema nikakve ovlasti ni moći u svojim rukama. Usporedba Milanovića sa Orbanom je van pameti.

SL
slavenZadravec
20:34 13.04.2026.

Svatko može postati novi Orban jer - Orban se krije i čuči u svakom od nas i čeka pravi čas. niti Tuđman nije postao Tuđman prije nego su se stvorile prilike, kritična masa naivnosti ili nacionalizma i kontrapunkt / podrška u susjednoj ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!