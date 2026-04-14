Iran prekršio obećanje i kaznio kapetanicu nogometne reprezentacije, zaplijenjena joj je imovina

Iranske vlasti zaplijenile su imovinu kapetanice ženske nogometne reprezentacije Zahre Ghanbari (34), koja je nedavno boravila u Australiji, nakon što je s ostatkom momčadi odbila pjevati himnu uoči utakmice na Azijskom kupu.

Ghanbari se našla među oko 400 osoba koje je režim tijekom vikenda uvrstio na popis "podupiratelja neprijatelja". Reprezentativke su 2. ožujka, prije susreta s Južnom Korejom, u tišini odslušale himnu, što je u iranskim medijima ocijenjeno kao čin izdaje. Australske vlasti ponudile su igračicama azil zbog straha od progona po povratku u Iran.

Ghanbari i još nekoliko suigračica isprva su prihvatile humanitarne vize, no ubrzo su odustale, navodno zbog prijetnji upućenih njihovim obiteljima. Dio reprezentativki ipak je ostao u Australiji i nastavio karijeru. Iako su iranske vlasti ranije tvrdile da igračice neće snositi posljedice, zapljena imovine pokazuje suprotno.

Mjere uključuju blokadu bankovnih računa te oduzimanje pokretne i nepokretne imovine, koja se potom prodaje ili prenamjenjuje. Na istoj listi nalaze se i brojni poznati sportaši i umjetnici, dok su posebna meta mediji izvan Irana koji su izvještavali o prosvjedima u zemlji. Iranske vlasti akciju pravdaju zakonima o suzbijanju špijunaže i suradnje s "neprijateljskim državama".