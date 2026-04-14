Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NISU JOJ OPROSTILI

Iran prekršio obećanje i kaznio kapetanicu nogometne reprezentacije, zaplijenjena joj je imovina

Iran women's team footballers retrun home
Foto: Saeid Zareian/DPA
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
14.04.2026.
u 07:40

Iranske vlasti zaplijenile su imovinu kapetanice ženske nogometne reprezentacije Zahre Ghanbari (34), koja je nedavno boravila u Australiji, nakon što je s ostatkom momčadi odbila pjevati himnu uoči utakmice na Azijskom kupu.

Ghanbari se našla među oko 400 osoba koje je režim tijekom vikenda uvrstio na popis "podupiratelja neprijatelja". Reprezentativke su 2. ožujka, prije susreta s Južnom Korejom, u tišini odslušale himnu, što je u iranskim medijima ocijenjeno kao čin izdaje. Australske vlasti ponudile su igračicama azil zbog straha od progona po povratku u Iran.

Ghanbari i još nekoliko suigračica isprva su prihvatile humanitarne vize, no ubrzo su odustale, navodno zbog prijetnji upućenih njihovim obiteljima. Dio reprezentativki ipak je ostao u Australiji i nastavio karijeru. Iako su iranske vlasti ranije tvrdile da igračice neće snositi posljedice, zapljena imovine pokazuje suprotno.

Mjere uključuju blokadu bankovnih računa te oduzimanje pokretne i nepokretne imovine, koja se potom prodaje ili prenamjenjuje. Na istoj listi nalaze se i brojni poznati sportaši i umjetnici, dok su posebna meta mediji izvan Irana koji su izvještavali o prosvjedima u zemlji. Iranske vlasti akciju pravdaju zakonima o suzbijanju špijunaže i suradnje s "neprijateljskim državama".

Ključne riječi
nogomet Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!