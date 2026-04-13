Bilić neće preuzeti suparnika vatrenih na SP-u: Na klupu dolazi poznato trenersko ime

Nogometni savez Gane imenovao je u ponedjeljak 73-godišnjeg portuglaskog nogometnog stručnjaka Carlosa Queiroza za novog izbornika reprezentacije koja će na nadolazećem Svjetskom prvenstvu igrati u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. 

Otto Adda je smijenjen s pozicije izbornika Gane 72 dana prije početka SP-a u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što su "Crne zvijezde" poražene u prijateljskim utakmicama protiv Austrije i Njemačke u ožujku.

Gotovo u isto vrijeme je Carlos Queiroz napustio mjesto izbornika reprezentacije Omana, koja se nije uspjela kvalificirati među 48 momčadi koje će u lipnju nastupiti na Svjetskom prvenstvu koje će se prvi put održati u tri države. 

"Izvršno vijeće Nogometnog saveza Gane, u suradnji sa svim ključnim dionicima, imenovalo je Carlosa Queiroza glavnim trenerom seniorske reprezentacije, 'Crnih zvijezda'“, stoji u priopćenju.

Quierozu će to biti peti uzastopni nastup na svjetskim prvenstvima u toj ulozi. Portugal je 2010. u Južnoj Africi doveo do osmine finala, a 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji te 2022. u Katru vodio je reprezentaciju Irana. U 13 utakmica njegove su momčadi ostvarile tri pobjede, četiri remija i šest poraza.

Osim Portugala, Irana i Omana, Queiroz je bio i na poziciji izbornika Ujedinjenih Arapskih Emirata (1998.-1999.), Južne Afrike (2000.-2002.) Kolumbije (2019.-2020.), Egipta (2020.-2021.) i Katra (2023.), a kao glavni trener je u klupskom nogometu vodio lisabonski Sporting (1993.-1996.) i Real Madrid (2003.-2004.), a bio je dugogodišnji pomoćnik Alexu Fergusonu u Manchester Unitedu.

Queiroz je rođen u Mozambiku, a tijekom igračke karijere je bio vratar.

