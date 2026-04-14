Horor na turniru! Dječak (13) završio u bolnici nakon što su ga vrijeđali pa brutalno pretukli

Užasne i šokantne vijesti stižu iz Portugala gdje je mladi nogometaš (13) završio u bolnici nakon brutalnog napada koji je, prema pisanju medija, započeo zbog rasizma. Kako navodi Le Parisien, incident se dogodio tijekom međunarodnog U-15 turnira u portugalskom mjestu Portu.

Prema dostupnim informacijama s portala, mladi igrači Montrouge FC iz Pariza bili su izloženi rasističkim uvredama i oponašanju majmunskih zvukova, i to ne samo od strane protivnika, nego i pojedinih roditelja na tribinama?! Situacija je uzavrela kada je 13-godišnji Armand, igrač Montrougea, odlučio stati u obranu svojih suigrača. Zbog toga je brutalno napadnut, a dječak je nakon incidenta hitno prevezen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da ima prijelom nosa i ozljede glave nakon više udaraca u lice.

- Volimo nogomet, ali nikad nismo vidjeli ovakav rasizam. Htio je zaštititi prijatelja i završio je na hitnoj. Djeca su u šoku - rekla je njegova šokirana majka.

Reakcije drugih također nisu izostale. Klub Montrouge FC javno je osudio događaj i pružio podršku svom mladom igraču, a javio se i francuski prvak PSG.

Predsjednik pariškog velikana Nasser Al-Khelaïfi osobno je nazvao mladog igrača i njegovu obitelj kako bi im pružio podršku, a ujedno ih je pozvao i na jednu od sljedećih utakmica na Parku prinčeva.