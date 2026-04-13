Nacija se priprema na napad, strahuju da su oni sljedeći? 'Ako moramo umrijeti, umrijet ćemo'

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel rekao je da neće odstupiti s mjesta čelnika i usprotivio se rastućem američkom pritisku Otkrio je da se njegova zemlja priprema za napad SAD-a i rekao da je spreman umrijeti pružajući otpor američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Rekao je da nema "opravdanja za Sjedinjene Države da pokrenu vojnu agresiju protiv Kube ".U intervjuu za NBC News koji je dao u Havani u četvrtak, Díaz-Canel je jasno poručio da je njegova zemlja spremna na borbu do kraja i da neće odstupiti pred pritiskom Washingtona. "Invazija na Kubu imala bi troškove. Utjecala bi na sigurnost Kube, Sjedinjenih Država i cijele regije“, rekao je Díaz-Canel preko prevoditelja. "Ako se to dogodi, bit će borbe, bit će otpora, mi ćemo se braniti, a ako trebamo umrijeti – umrijet ćemo, jer kako kaže naša nacionalna himna: 'Umrijeti za domovinu znači živjeti'", kazao je.

Predsjednik je istaknuo da nema nikakvog opravdanja za američku vojnu agresiju na Kubu te pozvao na dijalog umjesto konfrontacije. "Prije donošenja tako iracionalne odluke postoji logika, logika dijaloga, razgovora, rasprave i pokušaja da se postignu sporazumi koji bi nas udaljili od sukoba.“ Poručio je da se neće povući s položaja unatoč sve većem američkom pritisku: "Nemam straha. Spreman sam dati svoj život za revoluciju. Ne bih volio da to bude stav američke vlade", kazao je.

Upozorenje dolazi usred teške energetske krize na Kubi. Sjedinjene Države provode operaciju kojom su blokirale Venecuelu i time prekinule isporuke nafte Kubi. Posljedica su tri velika nestanka struje u ožujku i opasno niske zalihe hrane. "Mi trpimo kumulativne efekte blokade, plus pojačavanje blokade, a sada i efekte ovog energetskog blokiranja. Mogu odgovorno reći da ovo nije krivnja kubanske vlade", izjavio je Díaz-Canel.

Kubanski čelnik je dodao da vlada provodi stalnu samokritičku analizu i pokušava poboljšati stanje, ali da vanjski pritisak dodatno otežava situaciju. Napetost je dodatno pojačana izjavama američkih dužnosnika. Prošlog mjeseca Donald Trump je komentirao Kubu riječima: "Možda će doći do prijateljskog preuzimanja, a možda i neće biti prijateljsko", prenosi Express.

Podsjetimo, Donald Trump otvoreno je najavio da nakon Irana već razmišlja o novim metama, a među njima se posebno istaknula Kuba koju je izravno proglasio "sljedećom". Govoreći na summitu u Miamiju Trump je jasno poručio: „Kuba je sljedeća.“ Nekoliko dana ranije, u Ovalnom uredu, dodatno je pojasnio svoje namjere rekavši: "Vjerujem da ću imati čast preuzeti Kubu. To je velika čast – preuzeti Kubu na ovaj ili onaj način". Kubu je već godinama označavao kao neprijatelja Sjedinjenih Država kojim vladaju 'zle sile komunizma'.

Osim Kube, Trump je u fokusu imao još tri zemlje. Za Grenland je ponovio da ga Sjedinjene Države trebaju iz razloga međunarodne sigurnosti. "Ako to ne možemo učiniti na lak način, učinit ćemo to na teži način", upozorio je, iako je kasnije na skupu u Davosu ublažio ton rekavši da neće koristiti silu. Grenland je ranije spominjao i u kontekstu svog predloženog raketnog obrambenog sustava 'Golden Dome'.

Prema Kolumbiji Trump je bio posebno oštar. Optužio je kolumbijskog predsjednika Gustava Petra da je umiješan u međunarodnu trgovinu drogom. "Kolumbija je jako bolesna, vodi je bolesni čovjek koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama. To neće još dugo trajati, vjerujte mi“, izjavio je. Međutim, nakon kasnijeg sastanka s Petrom promijenio je retoriku i opisao ga kao 'sjajnog'.

Za Meksiko Trump je rekao da je spreman na vojne udare kako bi zaustavio protok droge. "Bih li želio zračne udare u Meksiku da zaustavimo drogu? U redu je za mene. Što god treba učiniti da zaustavimo drogu“, poručio je, otvoreno razmatrajući mogućnost slanja američkih trupa preko granice.