NOVE INVESTICIJE

Vučić ponosno najavio veliki projekt u Srbiji, evo što će proizvoditi: 'Bit ćemo jedna od dvije ili tri zemlje u Europi...'

Beograd: Predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se medijima u zgradi Generalnog sekretarijata
Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL
Autori: Lorena Posavec, Velimir Ilić/Hina
13.04.2026.
u 23:42

Na pitanje o izjavi Pétera Magyara da može pretpostaviti tko "kumuje" njegovom velikom prijateljstvu s Orbánom, kao i prijateljstvu slovačkog premijera Roberta Fica, Vučić je odgovorio da imaju zajedničkog kuma, ali da to nije ruski predsjednik Vladimir Putin

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da je s mađarskim premijerom na odlasku Viktorom Orbánom radio na uspostavi iskrenih odnosa i razumijevanja Beograda i Budimpešte koje "nije lako srušiti", ali je poručio da će pružiti ruku novoj mađarskoj vladi. Vučić je u srijedu ujutro na X-u čestitao na pobjedi Péteru Magyaru, istodobno zahvalivši Orbánu, kojeg je u dosadašnjim javnim nastupima uvijek nazivao svojim prijateljem. "Čestitam Péteru Magyaru na izbornoj pobjedi. Vjerujem u nastavak dobre suradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbánu što je takve odnose učinio mogućim", napisao je kratko Vučić.

Govoreći o Orbánu, kazao je da "smo došli do istinskog razumijevanja između nas i mislim da to nije lako srušiti". Gostujući u programu nacionalne televizije (RTS) u ponedjeljak navečer, istaknuo je uvjerenost da će opstati projekti koje su započele Mađarska i Srbija, poput izgradnje naftovoda. Jedan od projekata koje su Vučić i Orbán najavljivali je i gradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, ali realizacija tog infrastrukturnog pothvata kasni. Na pitanje o izjavi Pétera Magyara da može pretpostaviti tko "kumuje" njegovom velikom prijateljstvu s Orbánom, kao i prijateljstvu slovačkog premijera Roberta Fica, Vučić je odgovorio da imaju zajedničkog kuma, ali da to nije ruski predsjednik Vladimir Putin.

Naš zajednički kum je sloboda - sloboda mišljenja i djelovanja i da volimo svoju zemlju više od bilo koga na kugli zemaljskoj, ustvrdio je Vučić. Govoreći o Mađarskoj, Vučić je poručio da se zna tko je njegov prijatelj i da se prijatelja ne odriče, "ni u dobru, ni u zlu", nazivajući Orbána "gospodinom" koji je odmah nakon izbornog poraza čestitao pobjedniku. Srbijanski predsjednik uvjeren je i da će biti nastavljeni pregovori o prodaji većinskog ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mađarskom MOL-u.

Rekao je i da se u Srbiji očekuju nove investicije i važna putovanja. "Ovdje obećavam građanima Srbije da ćemo dati sve od sebe da u lipnju krenemo s proizvodnjom robota i to će biti velika vijest. Bit ćemo jedna od dvije ili najviše tri zemlje u Europi koje će proizvoditi humanoidne robote i neke druge robote. Vjerujem da to već u lipnju počinje, proizvodnja na teritoriju Srbije", naveo je Vučić. Dodao je da ga očekuje i važan posjet Kini te da se nada novim dodatnim investicijama.

"Na kraju, sve počinje i završava ekonomijom i boljim životom ljudi. Ljudi na kraju samo to cijene i očekuju živjeti bolje. Ponekad ljudi ne žele razumjeti težinu problema s kojima se suočavate na globalnoj razini i krive vas i za ono za što niste odgovorni, ali to je u redu jer ljudi očekuju rezultate, a na nama je da se potrudimo da im te rezultate i pružimo. Zato sam siguran da ćemo u narednom razdoblju imati više investicija nego ranije. Uvjeren sam da ćemo uspjeti napraviti mnogo važnih stvari i osigurati sigurnost, stabilnost i mir za naše ljude", rekao je Vučić.

Ključne riječi
humanoidni roboti Viktor Orbán Péter Magyar Aleksandar Vučić Srbija

HO
homofobic
00:19 14.04.2026.

I onda se poneko pita zasto je Balkan na dnu zivotnog standarda za stanovnike? Idemo proizvoditi nesto sto nema potraznje nego je samo "zgodne predstava" na prigodnim manifestacijama!

KA
Karok
00:12 14.04.2026.

Kina je totalitarna komunistička zemlja ,nakon poraza Orbana Vučić sebe drži ajatolahom, drugi kao nisu pametni u Srbiji.

