Srebrna 'Kraljica diska' sletjela u Zagreb: 'Znate što me motivira? Kad vidite da vijori Hrvatska zastava na postolju'

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković osvojila je srebrnu medalju u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u američkom Eugeneu, dok je naša druga predstavnica Marija Tolj bila osma.

Perković je bila druga s rezultatom 68.45 što je njezin najbolji hitac ove sezone. No, to ipak nije bilo dovoljno za zlato koje je iznenađujuće osvojila Kineskinja Bin Feng sa 69.12.

"Došla, pobijedila i otišla"

- Rekla sam da ću se dobro "pofajtati" s Amerikankom i da neće biti ona prva, a onda nismo bile niti jedna niti druga već Kineskinja. Ona je odlično odradila posao i drago mi je što se diže ženski disk, ali meni je najdraže da sam ja ispunila svoj cilj - došla, pobijedila i otišla.- rekla je Sandra Perković koja je u subotu poslijepodne sletjela u zagrebačku zračnu luku, prenosi HRT.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 23.07.2022.,Zagreb - Najbolja hrvatska atleticarka Sandra Perkovic nakon sto je osvojila srebrnu medalju u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u americkom Eugeneu vratila se u Zagreb Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Podsjetimo, osvojivši srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu, Sandra Perković (32) je postala prva diskašica u povijesti s pet medalja na svjetskim prvenstvima.



- Volim slaviti rekorde i raditi ono što nitko nije prije mene, osvojiti pet svjetskih medalja je velika stvar, ali ne mislim tu stati. Sljedeće godine je Svjetsko prvenstvo u Budimpešti, možda me hrvatski navijači dođu tamo ispratiti pa ulovim i šestu, rekla je Perković.

"Znate kako je kad vidite da vijori Hrvatska zastava"

Komentirala je i svoju motivaciju nakon toliko godina dominacije i uspjeha.

- To uvijek volim naglasiti. Ja sam jedna od rijetkih osoba koja ima priliku u životu raditi posao koji voli i to radim s ljubavlju, dajem sve od sebe. Hvala Bogu, zdrava sam nakon toliko godina, malo ozljeda imam zahvaljući mojem timu koji to drži pod kontrolom, Edisu koji vodi i Vajda, koji kad mi malo pretjeramo, zaliječi situaciju. Motivacija je ta da je Republika Hrvatska mala i sada se svi, kada smo stajali na postolju u Eugeneu, stoji kineska zastava, znate svi koliko milijuna ima ta država, stoji američka zastava i stoji hrvatska i zaista smo mi jedine diskašice koje imaju najviše odličja. Tako da, mislim da mi motiva ne manjka i koliko god budem mogla, davat ću sve od sebe, zaključila je Perković.

U istoj delegaciji vratila se i druga naša predstavnica, Marija Tolj, koja je zauzela 8. mjesto.

- Tokio je bio fizičko i psihičko iscprljenje, nakon toliko godina biti svrgnut s trona i znati da 100 posto mene u tom trenutku nije bilo dovoljno za odličje... Biti četvrti je još veće razočaranje. Javio se taj inat u meni i u mojem timu, rekli smo da ćemo se vratiti, kazala je hrvatska atletičarka te istaknula ponos s osmim mjestom koje je ostvarila druga naša predstavnica u finalu Marija Tolj.

