Jackson pomela konkurenciju: Najbrža živuća trkačica, nacionalni i rekord svjetskih prvenstava

Jamajčanka atetičarka Shericka Jackson otrčala je drugu najbržu utrku svih vremena (21.45 sekundi) za osvajanje naslova svjetske prvakinje na 200 metara u američkom Eugeneu, a na istoj je dionici Noah Lyles s četvrtim rezultatom svih vremena (19.31 sekundi) predvodio trostruko američko slavlje.

Lyles je tako obranio naslov svjetskog prvaka iz Dohe 2019. i usput postavio novi nacionalni američki rekord koji je držao legendarni četverostruki olimpijski pobjednik Michael Johnson (19.32) još od Igara u Atlanti 1996. Brže utrke od Lylesa istrčali su samo dvojica Jamajčana, svjetski rekorder Usain Bolt (19.19 i 19.30) i Yohan Blake (19.26).

"Danas je moj dan - konačno sam došao do onoga o čemu sam sanjao. Osjetio sam da sam startao najbolje što sam mogao", izjavio je Lyles te dodao:

"Nenadmašan je osjećaj biti na pobjedničkom postolju s još dvojicom Amerikanaca."

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS Athletics - World Athletics Championships - Men's 200 Metres - Final - Hayward Field, Eugene, Oregon, U.S. - July 21, 2022 Noah Lyles of the U.S. celebrates after winning the men's 200 metres final REUTERS/Aleksandra Szmigiel TPX IMAGES OF THE DAY Photo: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Baš kao i na prošlogodišnjim OI u Tokiju, srebrnu medalju je osvojio Kenny Bednarek (19.77), dok je do bronce stigao 18-godišnji Erriyon Knighton (19.80).

Amerikanci su tako nakon trostrukog slavlja na 100 m, koje je predvodio Fred Kerley, pomeli konkurenciju i na dvostruko dužoj dionici, što je prvi takav pothvat za američke atletičare u povijesti svjetskih prvenstava.

Samo nekoliko minuta prije toga, polovicom staze na Hayward Fieldu projurila je 28-godišnja Jamajčanka Shericka Jackson i osvojila svoju prvu pojedinačnu zlatnu medalju na velikim natjecanjima. Za nestvarnim svjetskim rekordom Amerikanke Florence Griffith-Joyner (21.34) s Olimpijskih igara u Seulu, koji stoji od 1988., Jackson je zaostala samo 11 stotinki.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS Athletics - World Athletics Championships - Women's 200 Metres - Final - Hayward Field, Eugene, Oregon, U.S. - July 21, 2022 Jamaica's Shericka Jackson celebrates after crossing the line to win ahead of second placed Jamaica's Shelly-Ann Fraser-Pryce after setting a new world championship record during the women's 200 metres final REUTERS/Mike Segar Photo: MIKE SEGAR/REUTERS

"Osjećam se odlično. Izašla sam na stazu i napravila šou. Najbrža živuća trkačica, nacionalni i rekord svjetskih prvenstava, ne mogu se žaliti", izjavila je Jackson koja je konačno osvojila svoje prvo pojedinačno zlato na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima i iza sebe ostavila razočaranje s prošlogodišnjih Igara u Tokiju kad svojom pogreškom i preranim zaustavljanjem nije uspjela izboriti nastup u polufinalu.

Tada ju je u foto-finišu prestigla Talijanka Dalia Kaddari i izborila izravan plasman u polufinale, a vrijeme Jamajčanke (23.26) nije bilo dovoljno za plasman među polufinalistice.

"Sad kad sam svjetska prvakinja, konačno mogu pogledati snimku olimpijskih kvalifikacija - nikad je nisam pogledala."

Jackson je na 200 metara zamijenila mjesta na postolju sa sunarodnjakinjom Shelly-Ann Fraser-Pryce (21.81), koja ju je pobijedila na upola kraćoj dionici. Za Fraser-Pryce je to ukupno 13. odličje sa svjetskih prvenstava. Brončanu medalju je osvojila braniteljica naslova iz Dohe Britanka Dina Asher-Smith

>> Pogledajte koliko je Sandra Perković zaradila za samo dva dana, svota je poprilična