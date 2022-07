Jandroković čestitao Sandri Perković: 'Vi ste uzor i posebno nadahnuće novim naraštajima'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku Sandri Perković na osvojenom srebrnom odličju u bacanju diska na Svjetskom atletskom prvenstvu u američkom Eugeneu.

- Poštovana Sandra, u ime Hrvatskoga sabora i osobno, od srca Vam čestitam na osvojenoj srebrnoj medalji na Svjetskom atletskom prvenstvu u Eugeneu. Ovaj uspjeh posebnog je značaja jer ste s njim postali prva diskašica u povijesti koja je osvojila pet medalja na svjetskim prvenstvima i zbog toga smo svi iznimno ponosni. S osobitim veseljem sjećamo se olimpijskih pobjeda, brojnih uspinjanja na europska i svjetska postolja te Vaše ustrajnosti i nezaustavljivosti koja Vas je vodila k zacrtanim ciljevima. Sjajan niz izvanrednih rezultata nastavili ste i ovim odličjem i dokazali još jednom da zasluženo nosite titulu jedne od najboljih atletičarki svijeta. Mnogim sportašima s pravom ste uzor i posebno nadahnuće novim naraštajima da se strastveno bave atletikom i sportom. Još jednom, iskreno Vam čestitam na osvajanju srebra u bacanju diska na Svjetskom atletskom prvenstvu u Eugeneu, uz želje da i dalje nastavite nizati sjajne uspjehe na ponos cijele domovine- stoji u poruci predsjednika Sabora.

Foto: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS Athletics - World Athletics Championships - Women's Discus Throw - Final - Hayward Field, Eugene, Oregon, U.S. - July 20, 2022 Croatia's Sandra Perkovic in action during the final REUTERS/Pawel Kopczynski Photo: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

Podsjetimo, najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković osvojila je srebrnu medalju u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u američkom Eugeneu.

Perković je bila druga s rezultatom 68.45 što je njezin najbolji hitac ove sezone. No, to ipak nije bilo dovoljno za zlato koje je iznenađujuće osvojila Kineskinja Bin Feng sa 69.12. Broncu je osvojila olimpijska pobjednica iz Tokija Amerikanka Valarie Allman sa 68.30m.